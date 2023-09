7 Leute, denen das orange Brandenburger Tor am Pöppes vorbeigeht

Von: Jana Stäbener

Die Letzte Generation besprüht das Berliner Wahrzeichen mit Farbe. Aber warum regen sich alle so auf? „Das sieht man bei Hochwasser eh nicht mehr.“

Die Letzte Generation hat für diese Woche neue Aktionen in der Hauptstadt angekündigt – und am Sonntag, 17. September 2023, am Brandenburger Tor damit begonnen. Mitglieder der Klimaprotestgruppe versahen das Wahrzeichen mit oranger Farbe, so wie diese elf anderen Dinge, die die Letzte Generation schon mit Farbe besprühte.

Zahlreiche Passanten reagierten nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur ablehnend auf die Aktion. Noch am Sonntagnachmittag begann die Reinigung des Tors. Die Polizei, die zur Letzten Generation eine ungewöhnliche Beziehung hat, nahm 14 Mitglieder der Protestgruppe vor Ort fest, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Es werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Am Sonntagabend waren nach Angaben des Berliner Lagezentrums noch sechs Aktivisten in Gewahrsam.

Orange gefärbte Säulen des Brandenburger Tores, das Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation am Sonntagvormittag, 17. September 2023, mit oranger Farbe angesprüht haben. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 13 Mitglieder vor Ort fest. © Paul Zinken/dpa, Collage Tweet @_Ana_Branco_

Letzte Generation besprüht Brandenburger Tor mit orangener Farbe

Das Brandenburger Tor, das wie die Mitglieder der Letzten Generation selbst mit oranger Farbe besprüht wurde, sei Symbol für Berlin als Stadt der Freiheit, betonte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). „Mit diesen Aktionen beschädigt diese Gruppe nicht nur das historische Brandenburger Tor, sondern auch unseren freiheitlichen Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft.“



Kritik an der Aktion der Letzten Generation gibt es auch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). „Solche Aktionen schaden dem gesellschaftlichen Rückhalt massiv, den der Klimaschutz braucht“, sagt sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auf X (ehemals Twitter) heißt es, die Klima-Demonstranten, würden „unser Brandenburger Tor vandalieren“ und sich damit „diskreditieren“.



Andere finden diese „Empörung“ erschreckend. „Was bringen uns prächtige nationale Symbole, wenn sie für eine Nation stehen, deren Mitglieder sich mehr über entfernbare Farbe aufregen als über die Auswirkungen der Klimakatastrophe“, fragt eine Person auf X. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA sammelt sieben Leuten, die einen „Fick auf das Brandenburger Tor“ geben.

1. „Was bringen uns prächtige nationale Symbole, wenn sie für eine Nation stehen, deren Mitglieder sich mehr über entfernbare Farbe aufregen als über die Auswirkungen der Klimakatastrophe?“

2. Klima-Tote in Libyen sorgen nicht für so viel Empörung...

Mit diesem Tweet spielt Robert Fietzke auf die Dammbrüche und die darauf folgende Flutkatastrophe in Libyen an, die durch eine außergewöhnliche Wetterlage (Medicane) begünstigt wurde. Auch nach über einer Woche suchen Rettungs- und Bergungsmannschaften nach Vermissten. „An jeder Ecke riecht man tote Menschen“, sagte Osama Aly, Sprecher der libyschen Katastrophenschutzbehörde, die ihren Sitz in Tripolis im Westen hat, dem Wall Street Journal.



Tausende Menschen sind durch die fürchterliche Katastrophe ums Leben gekommen, Tausende werden noch vermisst. Genaue Zahlen, wie viele Menschen den schweren Überschwemmungen zum Opfer fielen, haben die örtlichen Behörden bislang nicht. Die Regierung im Osten bezifferte die Zahl der offiziell registrierten Todesfälle mit Stand vom Sonntagabend auf 3283. Das UN-Nothilfebüro (OCHA) sprach am Wochenende zunächst von rund 11.300 Toten in Darna und weiteren 10.100 Vermissten.

3. „Die Folgen der Klimakatastrophe werden sich nicht so leicht beseitigen lassen!“

4. „Ich geb keinen Fick auf das Brandenburger Tor“

5. „Sieht man bei Hochwasser eh nicht mehr“

6. „Was Menschen auf die Barrikaden bringt“

7. „Empört euch endlich über die Folgen der Klimakrise und die Untätigkeit der Regierung. Nicht über Protest“

