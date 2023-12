Lufthansa legt Klima-Klebern die „Abschluss-Rechnung“ vor – „Letzte Generation“ danach pleite?

Klimaprotest am Flughafen Berlin Brandenburg vor einem Jahr: Lufthansa will von der Letzter Generation jetzt Schadensersatz © Paul Zinken/dpa

Mit ihren illegalen Aktionen hat die „Letzte Generation“ für ordentlich Wirbel im Luftverkehr gesorgt. Lufthansa will von den Klima-Klebern nun Geld sehen.

München – Flugausfälle, Verspätungen, umgeleitete Flüge: Die Liste an kostspieligen Folgen der Klima-Proteste an deutschen Flughäfen ist lang. Die Lufthansa hat den Schaden nun einmal zusammengerechnet und fein säuberlich aufgelistet – die Rechnung liegt der „Letzten Generation“ vor. Stellvertretend für alle Tochtergesellschaften der Lufthansa steht auf dem Rechnungskopf Eurowings. Die Summe: stolze 740.000 Euro. Angesichts der Einnahmen der „Letzte Generation“ besteht für die Aktivisten die Gefahr, dass der Zusammenschluss von Klimaaktivisten danach finanziell ruiniert sein könnte.

Lufthansa legt Klima-Klebern die Rechnung vor – um diese Proteste geht es

Konkret geht es in der Schadenersatz-Forderung von Lufthansa um drei Aktionen der „Letzten Generation“ aus den letzten 13 Monaten:

Flughafen Hamburg, 13. Juli 2023

Flughafen Düsseldorf, ebenfalls am 13. Juli 2023

Flughafen BER (Berlin-Brandenburg) am 24. November 2022

An den drei betroffenen Tagen sollen allein bei der Lufthansa-Tochter Eurowings 55 Flüge ausgefallen sein. Hinzu kommen Flüge der Konzerngesellschaften Austrian, Swiss und Lufthansa selbst. Bei allen drei Aktionen wurden Mitglieder der „Letzten Generation“ von der Polizei festgenommen. Einigen Beschuldigten seien bereits Zahlungsaufforderungen zugestellt worden, schreibt Bild am Sonntag. Eine Stellungnahme der „Letzten Generation“ liegt noch nicht vor.

Verkehrsminister Wissing zu Aktionen von Klima-Klebern: „Das sind keine Bagatelldelikte“

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) kündigte bei Bild an, dass er sich dafür starkmachen will, das Luftsicherheitsgesetz zu verschärfen: „Blockaden von Flughäfen mit dem Ziel, die dortigen Abläufe zu stören, überschreiten bei Weitem die Grenzen des legitimen Protests. Das sind auch keine Bagatelldelikte. Menschen werden potenziell gefährdet und es entstehen große wirtschaftliche Schäden“, so Wissing.

Übrigens: Anders als die Fluggesellschaften haben Passagiere keinen Anspruch auf Entschädigungszahlungen, wenn Flüge aufgrund von Klimaprotesten gecancelt werden. „Bei möglichen Blockadeaktionen werden viele Reisende aus Deutschland zwar ihren gebuchten Flug nicht wie geplant antreten können, da jedoch Probleme im Flugablauf durch solche Aktionen nicht seitens der Airline verschuldet sind, sind Passagiere nicht entschädigungsberechtigt“, sagte kürzlich der Fluggastrechtexperte Julián Navas von AirHelp.

„Letzte Generation“ nach der Rechnung pleite? So finanzieren sich die Klima-Kleber

Wie sehr diese Rechnung die Klima-Kleber schmerzen dürften, zeigt ein Blick in die Einnahmen der „Letzten Generation“: Im Transparenzbericht für das Jahr 2022 bezifferte die „Letzte Generation“ ihre Einnahmen in Höhe von insgesamt über 900.000 Euro. Über 890.000 Euro davon stammten angeblich aus Spenden über PayPal, Direktüberweisungen, Sammelspenden und Crowdfunding. Im Gegensatz dazu betrugen die Ausgaben knapp 534.000 Euro. Mit einem anfänglichen Budget von lediglich 15.000 Euro und einem Einnahmenüberschuss erzielten die Klimaaktivisten einen Gewinn von über 383.000 Euro. Damit müsste für 2023 schon einiges mehr reinkommen, sollten die Zahlungsaufforderungen der Lufthansa Erfolg haben.