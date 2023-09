„Sind bereit, unbefristet zu protestieren“: Letzte Generation startet „dauerhafte“ Aktionen in Berlin

Von: Bjarne Kommnick

Die Letzte Generation startet in eine neue Saison. Unter dem Motto „Wendepunkt Herbst“ ruft die Klimaschutzgruppe zu Protesten auf unbestimmte Zeit auf.

Berlin – In den vergangenen Wochen war die Letzte Generation noch in der Sommerpause. Zu viel Kraft haben die Proteste zuvor gekostet, wie eine Sprecherin die Klimaschutzgruppe berichtet hatte. Nun scheinen die Aktivisten neue Kraft gewonnen zu haben – seit Mittwoch ruft die Letzte Generation wieder zu bundesweiten Aktionen auf und startet damit in eine neue Protest-Saison. „Wendepunkt Herbst 2023“ lautet das Motto, unter dem die Gruppe langanhaltende Vorhaben zu planen scheint, die sich insbesondere auf Berlin konzentrieren sollen.

„Hunderte Menschen“ der letzten Generation protestieren in Berlin

Auf der Internetseite der Klimaschutzgruppe heißt es: „Hunderte Menschen protestieren seit dem 13. September dauerhaft in Berlin“. Am Donnerstagabend hatten sich laut Angaben der Letzten Generation bereits mehr als 616 Menschen (Stand 14. September, 21.50 Uhr) angemeldet, an den Protesten teilzunehmen.

Die Letzte Generation blockierte mit Hunderten Mitgliedern am Mittwoch eine Straße in Berlin. © Sebastian Gollnow/dpa

Den Anfang machte die Letzte Generation, die mit der Umweltorganisation WWF eine Botschaft teilt, am Mittwoch in Berlin. Die Polizei Berlin sprach von rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Später sei es während des Demonstrationszuges am Hauptbahnhof im Bereich des Europaplatzes zu ersten Straßenblockaden gekommen von aktiven Mitgliedern gekommen. Weil diese den Anweisungen der Polizei nicht Folge leisteten, wurde die Veranstaltung nach dreimaliger Aufforderung der Beamtinnen und Beamten für beendet erklärt.

„Protest wird erst enden, wenn Wende eingeleitet ist“: Letzte Generation plant zahlreiche Proteste

Am Freitag soll der Protest fortgeführt werden. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen dann eine Demonstration von Fridays for Future unterstützen. Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag hatte Sprecherin Carla Hinrichs betont: „Unser Protest wird enden, wenn die Wende eingeleitet ist.“ Auch in Aschaffenburg plant die Letzt Generation einen Protestmarsch am Freitag.

Für Samstag kündigte die Gruppe einen Protestmarsch vom U-Bahnhof Naturkundemuseum in Berlin-Mitte an. Ab Montag sollen zahlreiche Protestmärsche und Aktionen folgen. Auch im Münchener Verkehr, den die Letzte Generation in den kommenden Wochen lahmlegen will, blockierten Aktivistinnen und Aktivisten bereits eine Straße. Auf X schreibt die Gruppe dazu, dass es sich dabei um Menschen handele, die aufgrund ihres Protestes erst einen Tag zuvor aus der Haft entlassen wurden.

„Sind bereit, unbefristet zu protestieren“: Letzte Generation richtet offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte die Gruppe, warum sie zu den Protesten aufrufen. Darin heißt es: „Wir fordern nicht den Ausstieg aus den Fossilen bis 2030. Wir treten an Sie heran mit dieser physikalischen Notwendigkeit und fordern Ehrlichkeit. Wir fordern Respekt“. Die Gruppe ziehe auf die Straße, um eine Wende einzuleiten: „Wir sind bereit, unbefristet in der Hauptstadt zu protestieren.“ Weiter heißt es: „Weg von fossil, hin zu gerecht“ und fordert auch: „Beenden Sie unseren Protest, Herr Scholz. Werden Sie ehrlich.“