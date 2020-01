Vermisst: Verschwundene Teenager wohlbehalten nach Hause gekommen

Zwei Mädchen aus dem Kreis Limburg wurden vermisst. Jetzt sind die beiden Teenager wohlbehalten zu ihren Eltern zurückgekehrt.

Zwei Mädchen aus Selters (Taunus) wurden vermisst

Die Polizei in Limburg vermutete sie in Frankfurt

in Limburg vermutete sie in Frankfurt Beide Mädchen wieder wohlbehalten aufgetaucht

Update vom Sonntag, 05.01.2020, 11.23 Uhr: Die beiden vermissten Mädchen aus Selters, die die Polizei seit Freitag suchte, sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Der Vater von einem der beiden Mädchen informierte die lokalen Beamten am Samstagabend, 04.01.2020, darüber, dass die beiden 15 Jahre alten Ausreißerinnen am Bahnhof in Selters angekommen seien. Dort wurden sie von Beamten an die Erziehungsberechtigten übergeben. Wo genau sie sich aufhielten teilt die Polizei nicht mit. Es wird lediglich gesagt, dass sie im Rhein-Main-Gebiet unterwegs waren.

Erstmeldung vom Freitag, 03.01.2020, 16 Uhr: Selters/Limburg - Seit Freitag (03.01.2020) wurden zwei junge Mädchen aus dem Kreis Limburg-Weilburg vermisst. Die 15-jährigen Teenager aus Selters (Taunus) verschwanden gegen 11.00 Uhr mittags.

Limburg: Teenager vermisst! Polizei sucht nach 15-jährigen Mädchen

Nach Angaben der Polizei hatte die Mutter von einem der Mädchen die 15-Jährigen am Bahnhof in Niederselters abgesetzt. Von dort verliert sich jede Spur der beiden.

Die Polizei in Limburg vermutete, dass die beiden Mädchen vom Bahnhof Niederselters nach Frankfurt gefahren sein könnten. Sie könnten sich dort im Bahnhofsgebiet oder im Bereich von Friedberg aufhalten.

Limburg: Polizei findet vermisste Mädchen

Die Polizei suchte mit Hochdruck nach den beiden Mädchen und konnte am Samstag, 04.01.2020, einen Erfolg verzeichnen. Gegen 21.30 Uhr teilte der Vater von einem der beiden Mädchen mit, dass sie wohlbehalten am Bahnhof in Selters angekommen seien. Sie wurden dort von der Polizei an die Erziehungsberechtigten übergeben.

slo

Immer wieder werden Teenager vermisst. So auch die 14-jährige Yvonne. Die Polizei Hanau sucht immer noch nach dem Mädchen.