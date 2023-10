„Wurde erst als Scherz missverstanden“: Kölnerin macht erstaunlichen Fund auf Dachterrasse

Von: Johanna Werning

Teilen

Während der Gartenarbeit entdeckte eine Kölnerin auf einer Dachterrasse eine ein Meter lange Schlange. Die Feuerwehr musste ausrücken und das Tier einfangen.

Köln – Dass die Feuerwehr Köln nicht nur bei Bränden ausrückt, sondern ab und an auch tierische Einsätze hat, ist bekannt. Der Einsatz vom Freitag (6. Oktober) überrascht dann aber doch. Denn die Feuerwehrleute mussten in Lindenthal (Stadtbezirk Köln-Lindenthal) „einen außergewöhnlichen Bewohner“ retten. Die Rede ist von einer rund ein Meter langen Schlange.

„Wurde zunächst als Scherz missverstanden“: Kölnerin findet Schlange auf Dachterrasse in Lindenthal

Das ist passiert: Ein Technik-Team der Kölner Immobilienfirma „B2immobilien“ war am Freitag auf einer Dachterrasse in einem Wohnhaus in Lindenthal unterwegs. „Der plötzliche Ausruf der Dachgärtnerin ‚eine Schlage!‘ wurde zunächst als Scherz missverstanden. Aber tatsächlich fand sich im Bereich einer Dachterrasse im 6. OG eine gut 1 Meter lange Schlange“, teilt das Unternehmen in einem Instagram-Post mit. Dazu werden mehrere Fotos von dem Tier und der Rettungsaktion gepostet.

„Das Tier war über seine Entdeckung offensichtlich ebenso erschrocken, wie unser Team und flüchtete unter einen Blumenkübel“, heißt es von der Kölner Immobilienfirma weiter. Schnell wurde die Feuerwehr alarmiert. Und die „war über den Fund ebenso erstaunt, konnte die Schlange aber zügig einfangen.“ Woher die Schlange stammt und wie sie auf die Terrasse gekommen ist, ist aktuell unklar.

Ein Meter lange Schlange auf Kölner Dachterrasse gefunden: „Handelt sich wohl um eine Ringelnatter“

Eine Kölnerin hat auf einer Dachterrasse eine ein Meter lange Schlange gefunden (IDZRNRW-Montage). © Horst Galuschka/Imago & b2immobilien/Imago

„Mutmaßlich handelte es sich wohl um eine Ringelnatter. Wenn Fachleute die Einschätzung der Feuerwehrleute teilen, wird die Natter in einem Naturschutzgebiet in einen geeigneten Lebensraum entlassen“, heißt es in dem Post der Firma weiter. Denn tatsächlich leben Ringelnattern in NRW in freier Wildbahn. Anders als Kreuzotter, die ebenfalls in NRW leben, sind die Ringelnattern allerdings für den Menschen ungefährlich.

Ringelnatter Wissenschaftlicher Name: Natrix natrix Alter: 15 bis 25 Jahre Gewicht: 140 Gramm (Männchen) und bis 500 Gramm (Weibchen) Größe: 90 Zentimeter (Männchen) bis 1,50 Meter (Weibchen)

Die Tierrettung konnte von der Feuerwehr Köln schließlich relativ schnell abgeschlossen werden, heißt es in dem Post. „Somit Ende gut für alle und keine Überraschungen für den Bewohner der angrenzenden Wohnung.“ Und auch die Mitarbeiter der Immobilienfirma zeigten sich sichtlich erleichtert und bedankten sich in ihrem Beitrag bei der Feuerwehr für die schnelle Hilfe. (jw)