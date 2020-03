Coronavirus breitet sich in Niedersachsen und Bremen aus: Nun sind auch Klinikmitarbeiter betroffen

Das Coronavirus breitet sich auch in Norddeutschland weiter aus. Bremen sagt Großveranstaltungen ab. Die Bundesliga-Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen wird damit zum Geisterspiel. In Niedersachsen und Bremen sind mehr Sars-CoV-2-Infektionsfälle gemeldet worden - nun sind auch Klinikmitarbeiter betroffen.

Neuartiges Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich in Deutschland aus

breitet sich in Deutschland aus Neue Coronavirus-Fälle in Bremen und Niedersachsen aufgetaucht

in und aufgetaucht Mehr als 40 Corona-Fälle in Niedersachsen

Update, 13.30 Uhr: Der Landkreis Rotenburg meldet am Dienstag den vierten bestätigten Corona-Fall. Bei der infizierten Person handelt es sich um eine Mitarbeiterin des Diakonieklinikums. Nach Angaben des Diako-Pressesprechers Matthias Richter sei die Frau aus dem Österreichurlaub zurückgekehrt und am Montag auf der Arbeit erschienen - sie hatte kaum Symptome. Laut Gesundheitsamt stehen die Kontaktpersonen bereits unter häuslicher Quarantäne. (mk)

Coronavirus: Senat entscheidet über Veranstaltungen in Bremen

Update, 13 Uhr: Der Bremer Senat hat empfohlen, dass in Bremen keine Veranstaltungen mehr mit über 1000 Besuchern stattfinden sollen und abgesagt werden müssen. So, wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gefordert hatte. Nun hat das Coronavirus auch erste ernsthafte Auswirkungen auf den SV Werder Bremen: Der Fußball-Bundesligist muss sein nächstes Heimspiel am Montag gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) ohne Zuschauer – also als Geisterspiel – austragen.

Update, 10.45 Uhr: Das niedersächsische Ministerium für Verkehr hat am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass das Land Niedersachsen das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen lockern will. Demnach dürfen ab sofort alle Ladungen mit Hygieneprodukten und Artikeln aus dem Trockensortiment ohne Ausnahmegenehmigung transportiert werden. Zum Trockensortiment zählen haltbare Lebensmittel wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Konserven, Nudeln, Gries und Gewürze. Die Regelung soll bis zum 30. Mai gelten.

Hintergrund ist das neuartige Coronavirus. Aus Panik tätigen Menschen weiterhin Hamsterkäufe und die Bestände werden zunehmend knapp. „Damit die Regale jederzeit das volle Sortiment enthalten, müssen die Lieferketten entsprechend angepasst werden. Mit der Lockerung des Sonntagsfahrverbots lassen sich Versorgungsengpässe bei haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln vermeiden“, wird Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann in der Mitteilung zitiert. (lmr)

Update, 10. März, 8.30 Uhr: Im Landkreis Stade sind vier neue Fälle des Coronavirus bestätigt worden. Vier Frauen im Alter von 27, 37, 41 und 48 seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte ein Sprecher des Landkreises in der Nacht zu Dienstag mit. Im Zusammenhang mit einer dieser Erkrankungen falle der Unterricht an der Grundschule Horneburg am Dienstag aus, hieß es weiter vom Gesundheitsamt. Damit steigt die Zahl der Fälle im Landkreis Stade auf elf - insgesamt sind es damit in Niedersachsen mehr als 40 Fälle.

Update, 17.30 Uhr: Im Landkreis Oldenburg gibt es den ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2. Es handelt sich dabei um einen 54-jährigen Mann aus der Gemeinde Wardenburg, teilte der Landkreis Oldenburg am Montagnachmittag mit.

Glück hingegen für die Schulklasse aus Hoya, die sich ebenfalls im Risikogebiet aufgehalten hatte - alle wurden negativ getestet.

Coronavirus in Niedersachsen: Infektionen erneut gestiegen

Update, 13.25 Uhr: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist erneut gestiegen. Nach 33 Fällen am Sonntagabend stieg die Zahl der nachweislich Infizierten bis zum Montagvormittag auf 35, wie das Gesundheitsministerium in Hannover online bekanntgab. Die beiden neuen Fälle wurden im Landkreis Stade registriert, dort gibt es insgesamt sieben Fälle. Nach Angaben des Landkreises wurden seit Freitag bei 76 Kontaktpersonen eines an Covid-19 erkrankten Gymnasiallehrers Abstriche gemacht. Die neuen Patienten seien aus dessen privatem Umfeld. Eine Kindertagesstätte in Stade wurde wegen dreier Verdachtsfälle bis Dienstag geschlossen.

Update, 11.10 Uhr: Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hält Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann die Absage aller Großevents in Niedersachsen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für notwendig. „Bei uns zirkuliert das Virus ja nicht. Das ist etwas anderes als in Norditalien zum Beispiel“, sagte die SPD-Politikerin am Montag. In Niedersachsen hätten die lokalen Behörden „bisher sehr umsichtig“ entschieden.

So sei die Hannover Messe wegen der großen internationalen Beteiligung abgesagt worden. Die weltgrößte Industrieschau wurde von April auf Juli verschoben. Richtig war laut Reimann auch die kurzfristige Absage eines Schützenballs in Uetze bei Hannover, weil ein Aktiver sich infiziert hatte. Zum Thema Kitas und Schulen in Niedersachsen sagte Reimann: „Ich halte von pauschalen Schließungen nichts.“

Coronavirus in Niedersachsen: Schulen in Wilhelmshaven schließen

Update, 9. März, 8.10 Uhr: Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls werden in Wilhelmshaven am Montag vorsorglich drei Schulen und ein Sprachheilzentrum geschlossen.

Betroffen seien die Marion-Dönhoff-Schule, die Grundschule Mühlenweg, das Förderzentrum Warthestraße und das AWO-Sprachheilzentrum, teilte die Stadt am Sonntag mit. Eine Person, die mit Kindern des Sprachheilzentrums arbeitet, habe Corona-Symptome gezeigt, hieß es weiter. Diese Kinder besuchten zum Teil die drei von der Schließung betroffenen Schulen.

Der Fall sei dem Gesundheitsamt am Sonntagabend gemeldet worden. Alle Einrichtungen werden nach Angaben der Stadt zunächst am Montag geschlossen. „Im Moment haben wir keinen Grund zur Annahme, dass eine Ansteckungsgefahr besteht oder bestanden hat“, sagten Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) und Amtsarzt Christof Rübsamen.

Update, 8. März, 16.45 Uhr: Auch im Landkreis Harburg gibt es jetzt drei bestätigte Coronavirus-Fälle - damit steigt die Zahl in Bremen und Niedersachsen auf 28. Beim Robert-Koch-Institut waren bis zum Sonntagmorgen 847 Infektionen erfasst.

Droht Werder Bremen wegen Coronavirus Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen?

Update, 8. März, 15.30 Uhr: Einen drastischen Schritt angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollten vorerst abgesagt werden. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. „Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden“, sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Von solchen Absagen betroffen könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte sein. Droht Werder Bremen wegen Coronavirus ein Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen?

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Beim RKI waren bis zum Sonntagmorgen 847 Infektionen erfasst. Das sind rund 50 Fälle mehr als am Vortag und mehr als zehnmal so viele wie noch eine Woche zuvor.

Update, 8. März, 13 Uhr: Nicht bestätigt hat sich der Verdacht auf das Coronavirus bei Schülerinnen und Schülern aus Osnabrück, die wegen des von einer Skifreizeit in Südtirol zurückgeholt wurden. Die vier Schüler, die Symptome gezeigt hatten, seien negativ getestet worden - es gebe aber Nachweise von Grippeerkrankungen, sagte ein Sprecher des Landkreises am Sonntag. Die häusliche Quarantäne sei aufgehoben worden.

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Menschen meiden Kantinen und Hotels

Update, 8. März, 11 Uhr: Der neue Erreger Sars-CoV-2, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, breitet sich weltweit aus. Die für April geplante Hannover Messe wurde deshalb in den Juli verschoben. In Niedersachsen und Bremen gibt es bislang 25 laborbestätigte Coronavirus Fälle.. Diese Covid-19-Fälle sind aktuell bestätigt: 4 Fälle in Bremen, 1 Fall im LK Ammerland, 1 Fall in Braunschweig, 3 Fälle in Celle, 2 Fälle im LK Cuxhaven, 1 Fall in Delmenhorst, 1 Fall in der Grafschaft Bentheim, 1 Fall im LK Leer, 3 Fälle in Oldenburg, 1 Fall im LK & SK Osnabrück, 4 Fälle in der Region Hannover, 2 Fälle im LK Rotenburg (Wümme), 1 Fall im LK Stade.

Hotels und Gaststätten in Niedersachsen spüren die Folgen der Ausbreitung des neuen Coronavirus. Das Verhalten der Menschen verändere sich, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen (DEHOGA), Rainer Balke, der Deutschen Presse-Agentur. Demnach sagen Unternehmen zunehmend Geschäftsreisen und Veranstaltungen ab, Lokale werden weniger besucht. Kantinen haben demnach auch weniger Gäste. Zudem wollten viele Menschen nicht mehr von einem Buffet essen.

Coronavirus: Schüler aus Skifreizeit zurückgeholt

Update, 7. März, 10.30 Uhr: Eine Skifreizeit in Südtirol ist für mehr als 50 Kinder und Jugendliche aus Osnabrück vorzeitig zu Ende gegangen. Busse und Feuerwehrfahrzeuge mit Ärzten und Rettungsassistenten brachten die Jungen und Mädchen zurück nach Deutschland. Vier der insgesamt 55 Kinder und Jugendlichen hatten während der Skifreizeit Fieber bekommen. Es ist möglich, dass sie sich mit dem Coronavirus-Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Von den Erkrankten wurden Abstriche genommen, um sie auf das neuartige Coronavirus zu testen. Die Ergebnisse werden frühestens am Samstag erwartet. Das Robert Koch-Insitut (RKI) hat Südtirol nun als Risikogebiet eingestuft.

Schüler des Johann-Beckmann-Gymnasiums Hoya (Landkreis Nienburg) sind derzeit auf einer Klassenfahrt in Südtirol (Italien). Sie sollen, wie geplant, mit dem eigenen Bus am Wochenende nach Hoya zurückkehren und gehen danach in häusliche Quarantäne.

Coronavirus: Niedersachsen stellt mobile Einsatzteams

Update, 16.20 Uhr:Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus stellt das Land Niedersachsen mobile Einsatzteams zusammen. Sie nehmen Abstriche von Menschen, die Kontakt mit Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren. Voraussetzung dafür ist nach Angaben des Niedersächsischen Gesundheitsamtes aber, dass die Person Symptome hat. „In einigen Regionen gibt es Überlegungen, die mobilen Einsätze weiterzuführen, wenn es nicht gelingt, feste Räumlichkeiten zu bekommen“, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, am Freitag.

Das Land Niedersachsen will in allen 37 Landkreisen und acht kreisfreien Städten regionale Testzentren bei Kliniken oder Gesundheitsämtern einrichten. Dies organisiert die KVN. Mancherorts gibt es dem KVN-Sprecher zufolge Verzögerungen bei der Einrichtung der Zentren wegen fehlenden Mietverträgen, der Einrichtung der Telefonanlagen oder der Suche von Reinigungskräften, die die Räume auch desinfizieren können.

Das Niedersächsische Gesundheitsministerium rechnet damit, dass in der nächsten Woche ein Großteil aller regionaler Testzentren „am Start ist“, wie Sprecherin Stefanie Geisler sagte. (dpa)

Coronavirus in Bremen: Vierte Infektion bestätigt

Update, 10.40 Uhr: Bremen hat seit Donnerstagabend eine weitere bestätigte Corona-Infektion, teilte der Senat am Freitag mit. Es handelt sich dabei um die Ehefrau des bereits am Dienstag positiv getesteten Rückkehrers aus Norditalien. Die Frau wurde zuvor bereits getestet, als feststand, dass ihr Mann infiziert sei. Da war das Testergebnis negativ. Ein weiterer Test hat nun aber ergeben, dass auch sie an Corona erkrankt ist.

Durch das positive Testergebnis ergibt sich keine veränderte Lage, da die Kontaktpersonen beider Fälle bereits am Dienstag ermittelt wurden und sich in häuslicher Quarantäne befinden. Im Land Bremen gibt es dadurch insgesamt vier bestätigte Corona-Fälle. Zwei Fälle befinden sich in klinischer Betreuung, zwei weitere in häuslicher Quarantäne.

Coronavirus in Niedersachsen: Caritas näht Mundschutz für Kliniken

Update, 8.05 Uhr: Die Vorräte an medizinischer Schutzkleidung werden wegen der Ausbreitung des Coronavirus knapper. Eine Werkstatt für behinderte Menschen im Kreis Cloppenburg fertigt deshalb Mundschutzmasken für Krankenhäuser und Arztpraxen. „Wir haben schon 50 bis 100 Stück genäht“, erzählte Julia Bloedorn von der sozialen Arbeitsstätte Altenoythe des Caritas-Vereins im Kreis Cloppenburg. „Die ersten waren Übung, jetzt läuft es. Sie werden verpackt und zum Kunden gehen“, so die Gruppenleiterin der Näherei. Die Einrichtung hat nach Angaben des Leiters, Ludger Rohe, derzeit Aufträge für mehr als 3000 Schutzmasken für den OP-Bereich. (dpa)

Update, 6. März, 7.55 Uhr: Schüler des Johann-Beckmann-Gymnasiums Hoya (Landkreis Nienburg) sind derzeit auf einer Klassenfahrt in Südtirol (Italien). Sie sollen, wie geplant, mit dem eigenen Bus am Wochenende nach Hoya zurückkehren. Doch das Gesundheitsamt des Landkreises Nienburg hat für alle Teilnehmer der Italien-Reise eine häusliche Quarantäne von 14 Tagen angeordnet. Dies sei aber bloß eine Vorsichtsmaßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. (lmr)

Update, 17.30 Uhr: In Niedersachsen sind zahlreiche neue Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Laut Gesundheitsministerium sind bis zum Donnerstagnachmittag insgesamt 18 Patienten positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet worden. Jeweils drei Fälle traten in der Region Hannover und in Celle. Im Landkreis Rotenburg traten zwei Infektionen auf, ansonsten handelt es sich um Einzelfälle. In Bremen sind bislang drei bestätigte Infektionsfälle aufgetreten. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen: Lehrer aus dem Landkreis Stade infiziert

Update, 5. März, 7.50 Uhr: Ein Lehrer eines Gymnasiums in Stade ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Unterrichtsausfall am Vincent-Lübeck-Gymnasium halte das Gesundheitsamt des Landkreises allerdings nicht für nötig, teilte der Landkreis in der Nacht zu Donnerstag mit. Der Mann hatte demnach am Montag grippeähnliche Symptome aufgewiesen. In der Schule war er zuletzt am vergangenen Freitag gewesen.

Mit der Entscheidung, den Unterricht nicht ausfallen zu lassen, berufen sich Mediziner und Landkreis nach eigenen Angaben auf die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, wonach eine Ansteckungsgefahr bis zwei Tage vor den ersten Symptomen bestehe. Daher gingen die Mediziner nicht von einer Ansteckung von Schülern oder Lehrern in der vergangenen Woche aus. Laut Landkreis Stade habe die Schulleitung den Eltern der jüngeren Schüler und den Schülern der oberen Jahrgangsstufen freigestellt, ob sie zum Unterricht kommen wollen. In Niedersachsen steigt die Zahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen damit auf elf. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Insgesamt elf bestätigte Fälle

Update, 19.45 Uhr: In Niedersachsen sind am Mittwoch gleich mehrere Coronavirus-Fälle bestätigt worden. So meldete zum Beispiel der Landkreis Rotenburg (Update von 15 Uhr) die ersten beiden Infektionen. Laut Gesundheitsministerium gibt es neun bestätigte Coronavirus-Fälle - Stand: 17.30 Uhr. Bis Ende der Woche sollen regionale Testzentren eingerichtet werden, um die Hausarztpraxen und die Krankenhäuser zu entlasten.

Das Gesundheitsamt Bremen hat am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Coronavirus für weitere Personen häusliche Quarantäne angeordnet. Das teilte am Abend das Gesundheitsressort mit. Das heißt: Die Bremer müssen zu Hause bleiben – auch wenn es ihnen nicht gefällt oder sie keine Symptome zeigen. (jdw/gn)

Coronavirus in Niedersachsen: Erste Fälle im Landkreis Rotenburg

Update, 15 Uhr: In der Grafschaft Bentheim hat sich ein Mann mit dem Coronavirus angesteckt. Der etwa 30 Jahre alte Patient aus Schüttorf befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Landkreis Grafschaft Bentheim am Mittwoch in Nordhorn mit. Die häusliche Isolation betreffe auch die in dem Haushalt lebenden Familienangehörigen. Das genaue Alter wollten die Behörden nicht nennen. Der Mann arbeite in einem grenzüberschreitenden Gewerbegebiet und habe sich nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Infizierten im niederländischen Coevorden angesteckt, sagte ein Landkreissprecher.

Auch der Landkreis Rotenburg meldet zur Stunde die ersten zwei Fälle mit Corona-Infizierten. Auf einer Pressekonferenz gibt die Kreisverwaltung die aktuellen Entwicklungen in der Region zur Stunde bekannt. Gemeinsam mit den örtlichen Partnern aus dem Gesundheitsbereich in Zusammenhang mit der Verdachtsabklärung und Behandlung von CoVid-19-Fällen wird die Versorgungsstrategie vorgestellt.

Coronavirus in Niedersachsen: Nächster Fall in Oldenburg

Update, 13.20 Uhr: Ein 44-Jähriger aus Oldenburg ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Mann sei derzeit in häuslicher Quarantäne, teilte die Stadt Oldenburg am Mittwoch mit. Damit ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Infektionen mit dem neuen Erreger SARS-CoV-2 auf sechs gestiegen.

Ebenfalls getestet wurde die Ehefrau des 44-Jährigen, bei ihr bestätigte sich der Verdacht nicht. Die Testergebnisse der beiden Kinder standen zunächst noch aus. Die Familie hatte Ende Februar in Langenberg bei Heinsberg in Nordrhein-Westfalen Karneval gefeiert, danach ergaben sich die Coronavirus-Symptome. Allen gehe es gut, nur die Frau sei leicht erkältet.

Die Stadt sei dabei, die Kontakte des Mannes zu klären. Die Familie müsse die kommenden 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben.

Coronavirus in Niedersachsen: Veranstalter sagen Hannover Messe ab

Update, 12.10 Uhr: Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau. Das Branchentreffen mit rund 6000 Ausstellern, das vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant war, soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit.

Update, 12.05 Uhr: Eine Frau aus Westoverledingen (Landkreis Leer) ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden und wird in Papenburg (Landkreis Emsland) behandelt. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch in Niedersachsen auf fünf. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Leer mitteilte, ist die 32 Jahre alte Patientin stabil und in einem Krankenhaus isoliert untergebracht. Den Angaben zufolge werden nun die Kontaktpersonen sowie die Infektionskette ermittelt. Der Lebensgefährte der Frau sei zu Hause in Quarantäne.

Coronavirus in Deutschland: Neben Neuinfektionen auch Heilungen

Update, 4. März, 9.15 Uhr: Auch wenn die Zahl der Coronavirus-Fälle zunimmt, gibt es auch einige Kranke, die wieder gesund sind. Laut einer Statistik von Statista sind in Deutschland aktuell (Stand: 3. März) 165 Menschen an Covid-19 erkrankt. Knapp zehn Prozent davon seien bereits wieder geheilt. Informationen zu Neuerkrankungen mit dem Erreger SARS-CoV-2 gab es am Mittwochmorgen nicht. (lmr)

Update, 20 Uhr: In Niedersachsen sind am Dienstag drei neue Coronavirus-Fälle bekannt geworden. Nach der Erkrankung eines Mannes aus Uetze (Region Hannover) ist nun eine Kontaktperson aus dem Umfeld des 63-Jährige positiv auf den Erreger getestet worden. Dieser Mann war ebenfalls Teilnehmer der Busreise nach Norditalien. Er ist mit seiner Ehefrau häuslich isoliert worden, heißt es vom Niedersächsischen Gesundheitsministerium.

Außerdem hat sich im Landkreis Cuxhaven ein Coronavirus-Verdacht bestätigt. Es handle sich um einen Mann, der sich nun mit seiner Ehefrau in häuslicher Isolation befindet. Der Patient stehe laut Ministerium in Verbindung mit einer Reise nach Norditalien. Hinzu kommt der 21 Jahre alte Patient aus dem Landkreis Ammerland (siehe Update von 15.35 Uhr). Laut Einschätzung des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes zirkuliert das Coronavirus in Niedersachsen nicht. (jdw)

Coronavirus in Bremen: Zwei Männer positiv auf SARS-CoV-2-Erreger getestet

Update, 16.50 Uhr: Nach dem zweiten Coronavirus-Fall in Niedersachsen meldet nun auch das Land Bremen zwei neue bestätigte Infektionen. Dabei handelt es sich einerseits um einen Fernfahrer, der im Klinikum Bremen-Ost versorgt wird. Zwei Kontaktpersonen befinden sich laut Bremer Gesundheitsbehörde in häuslicher Quarantäne. Sie zeigen allerdings keine Symptome auf.

Andrerseits ist ein Mann positiv auf dem Erreger SARS-CoV-2 getestet worden, nachdem er aus dem Skiurlaub in Südtirol (Italien) über Coronavirus-Symptome klagte. Er befindet sich mit seiner Ehefrau in häuslicher Quarantäne. Bei ihr stehe das Testergebnis noch aus, heißt es weiter. Die Ermittlung möglicher Kontaktpersonen laufe auch in diesem Fall. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen: 21-Jähriger aus dem Ammerland infiziert

Update, 15.35 Uhr: In Niedersachsen ist ein weiterer Mensch nachweislich am neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handele sich um einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Ammerland, der die vergangenen Tage bei seiner Mutter in Oldenburg verbracht habe, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Der junge Mann und seine Mutter seien in häuslicher Quarantäne. Der 20-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge an einer Karnevalsfeier in Palenberg bei Heinsberg in Nordrhein-Westfalen teilgenommen und sich vermutlich dort angesteckt. Die Behörden suchen nach Kontaktpersonen des Patienten.

Auch bei Werder Bremen werden Vorkehrungen zum Schutz vor dem Coronavirus getroffen. Seit Freitag trainiert der SV Werder Bremen nur noch hinter verschlossenen Türen. Das gab es über so einen langen Zeitraum noch nie bei den Grün-Weißen. Doch Werder macht das nicht ganz freiwillig und nennt nun als Grund dafür das Coronavirus.

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Regionale Testzentren kommen

Update, 13.10 Uhr: Die Einrichtung regionaler Testzentren im Kampf gegen das neuartige Coronavirus dürfte sich in Niedersachsen verzögern. Eigentlich sollten die Diagnosezentren bis Ende der Woche ihre Arbeit aufnehmen. Dies sei aber vermutlich nicht möglich, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Dienstag.

Größtes Problem sei fehlende Schutzkleidung, die am Markt ausverkauft sei - Ärzte in Testzentren müssten aber unbedingt Schutzkleidung haben. Andernfalls drohten Ärzte auszufallen und in Quarantäne geschickt zu werden. Das Land Niedersachsen prüfe in Abstimmung mit der Bundesregierung, ob es Reserven etwa bei Bundeswehr oder Technischem Hilfswerk gebe.

Nach Angaben des Sprechers ist es aber möglich, dass es in einzelnen Regionen schneller geht, die Testzentren einzurichten. Die 11 KVN-Bezirksstellen im Land sollten Kontakt mit den insgesamt 45 Gesundheitsämtern aufnehmen. Ziel sei, gemeinsam geeignete Räume zu suchen. Dies könnten Gesundheitsämter oder KVN-Bereitschaftsdienstpraxen in Krankenhäusern sein, auch könnten Räume angemietet werden. Im zweiten Schritt sollten niedergelassene Ärzte oder Ruheständler gefunden werden, die auf freiwilliger Basis für die Tests zuständig sein sollen. Die Testzentren sollen nur für begründete Fälle sein.

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Für Kinder selten eine Gefahr

Update, 3. März, 9.30 Uhr: Das neuartige Coronavirus ist für die allermeisten Kinder nach Angaben des niedersächsischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte keine große Gefahr. „Es betrifft in seinem komplizierten Verlauf vor allem ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Dies sollten sich die Eltern immer wieder bewusst machen“, sagte die Verbandssprecherin und Ärztin Tanja Brunnert aus Göttingen.

Die Kinder- und Jugendarztpraxen in Niedersachsen erleben Brunnerts Angaben zufolge derzeit einen vergleichbaren Ansturm wie sonst in dieser Jahreszeit. „Wir sehen viel Influenza, grippeähnliche Erkrankungen, Magen-Darm-Infekte, Streptokokkeninfektionen und Hand-Mund-Fuß-Krankheit.“ Die Angst vor dem Erreger SARS-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann, führe allerdings zu einer gewissen Unsicherheit bei den Eltern.

Die Ärztinnen und Ärzte versuchen Brunnert zufolge grundsätzlich, Eltern in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, mit banalen Infekten ihrer Kinder auch allein zurecht zu kommen. Allerdings müssten Eltern häufig mit ihren Kleinen in die Praxis kommen, da sie eine ärztliche Bescheinigung für ihren Arbeitgeber brauchen. (dpa)

Keine neuen Coronavirus-Infektionen am Montag in Niedersachsen und Bremen

Update, 2. März, 20.30 Uhr: Nach den bestätigten Coronavirus-Fällen in Niedersachsen und Bremen haben sich am Montag keine neuen Infektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 ergeben. In Niedersachsen blieb es bislang bei dem einen bestätigten Fall. Im Labor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes NLGA seien am Montag 94 Proben negativ auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Dabei seien teilweise bis zu drei Proben pro Testperson untersucht worden, teilte das Landesgesundheitsamt mit.

Die Behörden im Bundesland Bremen teilten mit, dass sich am Montag weder neue Verdachtsfälle nach der Definition des Robert Koch-Instituts ergeben noch weitere bestätigte Corona-Fälle gezeigt hätten. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Behörden richten Anlaufstellen für Bürger ein

Update, 2. März, 18.40 Uhr: Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet von 157 bestätigten Infektionen (Stand 2. März, 15 Uhr) mit dem Erreger SARS-CoV-2. Davon entfallen auf Bremen und Niedersachsen aktuell jeweils eine erkrankte Person.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die Landesregierung von Niedersachsen regionale Diagnose-Zentren einrichten. „Auf diese Weise entlasten wir die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner in Niedersachsen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Schutzkleidung für das medizinische Personal in diesen Zentren möglichst effizient genutzt werden kann“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Die Kassenärztliche Vereinigung wolle die Zentren in enger Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern aufbauen.

Die Bremer Gesundheitsbehörden bauen eine zentrale Anlaufstelle für Fragen zu möglichen Infektionen durch das neuartige Coronavirus auf. Die Stelle solle relativ kurzfristig in den nächsten zwei Tagen eingerichtet werden und Ambulanzen, Arztpraxen und Ämter entlasten, kündigte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Montag an. Die Hausärzte blieben aber weiter erste Ansprechpartner, so Bernhard. (dpa/jdw)

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Für Haustiere besteht geringe Ansteckungsgefahr

Update, 2. März, 14.45 Uhr: Trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus droht nach Einschätzung eines Experten kaum eine Gefahr durch Haustiere. Der Fall in Südkorea, wo der Erreger SARS-CoV-2 bei einem Hund nachgewiesen worden sein soll, sei in der wissenschaftlichen Literatur nicht bestätigt, sagte Albert Osterhaus, Virologe an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, am Montag.

Er betrachte den Fall „sehr zurückhaltend“. Man könne es nicht ausschließen, aber es sei nicht wahrscheinlich, dass dies für die Übertragung auf den Menschen wichtig sei - wenn überhaupt, dann über die Haut und das Fell. Es gebe Coronaviren von Hunden und Katzen, dies seien aber andere Erreger als SARS-CoV-2.

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Neue Details zu Erkrankten

Update, 2. März: Der erste mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Patient in Niedersachsen ist stabil. Der Amtsarzt habe mit dem 68-Jährigen, der in Uetze (Region Hannover) in häuslicher Quarantäne sei, persönlich telefoniert, sagte ein Sprecher der Region Hannover am Montag.

Weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gab es vorerst nicht. Getestet wurden Proben von neun Verdachtsfällen. Die betroffenen Personen hatten Kontakt mit dem 68-Jährigen. Der Mann war zusammen mit seiner Frau auf einer Busreise in Südtirol. Aus Sicherheitsgründen blieben zwei Grundschulen und eine Kindertagesstätte in Uetze am Montag geschlossen.

Update, 18.30 Uhr: Mittlerweile habe das Gesundheitsamt elf Kontaktpersonen der 58-jährigen Coronavirus-Erkrankten aus Bremen ermittelt. Fünf, darunter zwei Familienmitglieder, hielten sich in häuslicher Quarantäne auf. Bei den sechs anderen handele es sich um medizinisches Personal, das aufgrund von Schutzkleidung weiter arbeiten könne.

Am Abend gab der Sprecher Entwarnung hinsichtlich weiterer offener Verdachtsfälle. Die Testergebnisse seien negativ – also kein Virus. Das gelte auch für eine weitere Person, die am Freitag in Verdacht stand, an Corona erkrankt zu sein

Derweil haben die Menschen auch in Bremen und in der Region Hamsterkäufe getätigt. In den Supermärkten herrschte auffallend viel Betrieb, die Warteschlangen vor den Kassen waren lang. Unter anderem kauften die Kunden viele Nudeln, Konserven, Mehl und Reis, berichteten Mitarbeiter eines Supermarktes in Bremen-Borgfeld. „Von manchen Waren ist kaum noch etwas da, die Regale leeren sich“, sagte ein Kunde gegenüber unserer Mediengruppe. In weiteren Läden in der Region soll es ähnlich ausgesehen haben. Aus Arztpraxen berichteten Mitarbeiter, dass etliche Patienten mittlerweile mit Schutzmasken kämen. (gn)

Coronavirus-Erkrankter Frau geht es unverändert

Update, 1. März, 15 Uhr: Nach den ersten bestätigten Coronavirus-Erkrankten in Niedersachsen und Bremen geht die Suche nach Kontaktpersonen der beiden Patienten weiter. Der 58 Jahre alten Frau in Bremen, die sich mit dem Erreger SARS-CoV-2 angesteckt hatte, ging es unverändert. Sie berichtete über leichte Symptome, hieß es am Sonntag von Lukas Fuhrmann, Sprecher der Bremer Gesundheitssenatorin.

In Niedersachsen hatte sich ein 68 Jahre alter Mann aus Uetze (Region Hannover) mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell gebe es neun weitere Verdachtsfälle überwiegend aus dem sozialen Umfeld des Mannes, erklärte Hauke Jagau, Regionspräsident der Region Hannover. Abstriche wurden gemacht, ein Ergebnis sollte am Sonntagabend feststehen. Gesundheitsministerin Carola Reimann rief zur Besonnenheit auf. Ziel sei es, die Ausbreitung zu verhindern. (dpa)

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Neue Details zum Ausbruch

Update, 1. März, 11.30 Uhr: Es gibt neue Details zur Coronavirus-Infektion in Bremen und Niedersachsen. Bei der erkrankten Frau aus Bremen handelt es sich den Angaben des Gesundheitsressorts zufolge um eine 58-Jährige. Sie war am Donnerstag aus dem Iran zurückgekehrt, übrigens ebenso wie eine weitere erkrankte Person, die Hamburg meldete. Die Bremerin befinde sich isoliert im Klinikum Bremen-Mitte und weise nur leichte Symptome auf, sagte Sprecher Lukas Fuhrmann. Mittlerweile habe das Gesundheitsamt ihre Kontaktpersonen ermittelt, sie hielten sich in häuslicher Quarantäne auf, hieß es. Um wie viele Personen es sich handelt, das war am Sonntagmorgen offen.

Sollte es weitere Coronavirus-Fälle geben, werde Bremen damit ebenso umgehen, also: Erkrankte ins Krankenhaus, Kontaktpersonen in Quarantäne. Es bestehe „überhaupt kein Grund zur Panik“, sagte Fuhrmann. Über den ersten Krankheitsfall hinaus befinden sich seit Sonnabend zwei weitere Verdachtsfälle und deren Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne, so der Sprecher des Gesundheitsressorts.

Der 68 Jahre alte Mann aus der Region Hannover, der sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat, ist zuvor in Südtirol gewesen. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums von Niedersachsen am Sonntag. Am Samstagabend war bekanntgeworden, dass der Mann sich zuletzt in Norditalien aufgehalten hatte, dort soll er sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Virus infiziert haben. Bisherigen Angaben zufolge wurde der Mann isoliert. Er befinde sich in einem guten Zustand. (gn/dpa)

Coronavirus-Fälle in Bremen und Niedersachsen bestätigt

Update, 1. März, 9.15 Uhr: Nach der ersten bestätigten Infektion in Bremen hat nun auch das Land Niedersachsen den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. In der Region Hannover ist ein 68 Jahre alter Mann aus Uetze infiziert. Er muss zuhause in Quarantäne bleiben und befindet sich nach Behördenangaben in gutem Zustand.

In Bremen ist eine Frau betroffen, auch sie zeigt nur leichte Symptome und liegt im Klinikum Bremen-Mitte. Beide hatten sich zuvor im Ausland aufgehalten: Der Mann in Norditalien, die Frau im Iran. (dpa)

Coronavirus in Bremen: Gesundheitsamt bestätigt erste Infektion

Update, 29. Februar, 19 Uhr: Auch in Bremen gibt es nun den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Es handele sich um eine Frau, die sich noch bis Donnerstag im Iran aufgehalten habe, teilte der Senat der Hansestadt Bremen am Samstagabend mit. Das Gesundheitsamt Bremen sei in direktem Kontakt mit ihr. Ziel sei es, Kontaktpersonen zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen einzuleiten.

Update, 29. Februar, 16 Uhr: Die Kirchen haben die Gläubigen vor den Gottesdiensten am Sonntag zu erhöhter Vorsicht und Achtsamkeit wegen des neuartigen Coronavirus aufgerufen. Angesichts der weiteren Ausbreitung des Erregers empfahl die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihren Gemeindemitgliedern, etwa beim Abendmahl nicht aus ein und demselben Kelch zu trinken.

Coronavirus erreicht Hamburg

Update, 29. Februar: 9 Uhr: Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist nach Einschätzung der Hamburger Expertin Marylyn Addo noch keine Pandemie in Deutschland. „Bis vor einigen Wochen hatten wir nur wenige Einzelfälle, die relativ schnell eingedämmt werden konnten“, sagte die Leiterin der Sektion Infektiologie und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf der Deutschen Presse-Agentur. Nun gebe es viele Infizierte an mehreren Orten, vor allem in Nordrhein-Westfalen, und man wisse nicht, wo die Infektion herkomme. „Insofern ist das ein dynamischeres Geschehen, das über Einzelfälle hinausgeht“, meinte Addo.

Das Geschehen sei im Moment noch relativ niedriggradig. Man könne die meisten Infektionsketten zurückverfolgen. Insgesamt sei die Situation momentan noch gut unter Kontrolle. Addo fügte aber hinzu: „Wir wissen nicht, wo wir in zwei Monaten stehen.“

Bislang gebe es einen bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion in Hamburg. Der Mann habe das Sars-CoV-2-Virus anscheinend aus dem Ausland mitgebracht.

Coronavirus: Bremer Bildungsbehörde sagt Klassenfahrten ab

Update, 28. Februar, 17.30 Uhr: Bremer Schulen sagen Klassenfahrten ab. Dazu heißt es in einer Mitteilung der Bremer Bildungsbehörde: „Alle Schülerfahrten nach Italien von öffentlichen Schulen in der Stadtgemeinde Bremen, die bis zum 31.03.2020 beginnen, sind abzusagen.“ Zudem sollen alle weiteren geplanten Reisen auf Rücktritts- und Stornierungsmöglichkeiten geprüft werden.

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Schutzmaterialien werden knapp

Update, 28. Februar, 16.30 Uhr: Seit Tagen gibt es einen Ansturm auf Apotheken. Schutzmasken und Desinfektionsmittel seien in Bremen und Niedersachsen vielerorts ausverkauft wird gemeldet. Doch nicht nur Bürger, sondern auch Ärzte spüren empfindliche Engpässe wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. So werden in vielen niedersächsischen und bremer Hausarztpraxen die Schutzmaterialien knapp. Es sei derzeit schwierig, Schutzausrüstung vor dem Erreger SARS-CoV-2 wie Schutzkittel oder Mundschutz nachzubestellen - auch weil die Masse davon in China produziert werde, sagte der Vorsitzende des niedersächsischen Hausärzteverbandes, Mathias Berndt, am Freitag. Angesichts der steigenden Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland forderte Berndt einen anderen Umgang mit Verdachtsfällen in Niedersachsen. „"Wir brauchen Schwerpunkt-Praxen, wo die Diagnostik gemacht wird“, sagte der Mediziner.

Tipp für mögliche Coronavirus-Infizierte: Wer glaubt, sich mit dem neuartigen Virus infiziert zu haben, sollte sich zunächst telefonisch an den Hausarzt wenden. Derzeit werden Patienten mitSars-CoV-2-Verdacht laut Berndt in der Regel außerhalb der regulären Sprechzeiten einbestellt, um einen Abstrich zu nehmen. Dies sei bei steigenden Erkrankungszahlen nicht mehr praktikabel. „Wir müssen die Patientenströme trennen“, sagte Berndt.

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Kinderarzt an Hamburger Uniklinik infiziert

Update, 28. Februar, 12.05 Uhr: Die Behörden und Krankenhäuser in Niedersachsen und Bremen bereiten sich weiter auf einen möglichen Coronavirus-Ausbruch vor. In Bremen hat sich ein Krisenstab gebildet, der die aktuelle Lage bewertet. Falls bei einem Patienten der Erreger SARS-CoV-2 festgestellt wird, ist eine zeitnahe Isolierung im Klinikum Bremen-Ost möglich. Dort stehen 15 Isolationsbetten zur Verfügung, erklärte Karen Matiszick, Sprecherin der Klinik-Holding Gesundheit Nord (Geno). Im Bedarfsfall könnten zusätzliche Räume geschaffen werden, heißt es weiter.

In Niedersachsen ist das Coronavirus noch nicht angekommen. Jedoch müsse mit dem Import weiterer Infektionsfälle nach Deutschland gerechnet werden, heißt es auf dem Infoportal der Landesregierung Niedersachsen. In Schulen und Kindertagesstätten sollen die Angestellten die Kinder an regelmäßige Hygienemaßnahmen erinnern, insbesondere an das Händewaschen. Falls ein Verdachtsfall in Schulen und Kindergärten auftreten sollte, muss die Leitung unverzüglich Kontakt zum Gesundheitsamt aufnehmen. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Krisenstab in der Hansestadt eingerichtet

Update, 28. Februar, 9.20 Uhr: In Niedersachsen und Bremen gibt es im Moment noch keinen bestätigten Coronavirus-Fall. Doch nun ist ein bestätigter Fall in Hamburg aufgetreten. Ein Mitarbeiter des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) ist positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet worden.

Martin Götz vom Gesundheitsressort in Bremen spricht von einer beginnenden Coronavirus-Epidemie in Deutschland. Er rechne in den nächsten Tagen mit weiteren Verdachtsfällen in Bremen und im Umland in Niedersachsen, erklärte Götz bei „Buten un Binnen“ am Donnerstagabend. Es gebe überhaupt keine Veranlassung zur Beunruhigung. Die Bürger sollen sich stetig informieren und gute Händehygiene pflegen. Ein Krisenstab habe sich am Donnerstag getroffen, um sich auf eine mögliche Coronavirus-Infektion in Bremen vorzubereiten.

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Behörden testen täglich Verdachtsfälle

Update, 27. Februar, 13.25 Uhr: Weiterhin sind Niedersachsen und Bremen frei von bestätigten Coronavirus-Erkrankten. Dennoch werden den Gesundheitsbehörden im Moment täglich Verdachtsfälle gemeldet. So untersucht das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) jeden Tag Fälle, die oftmals im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Ausbruch in Italien stünden. „Ihre Zahl bewegt sich im einstelligen Bereich. Wir können die Proben zeitnah abarbeiten“, sagte Sprecher Holger Scharlach.

Die Landesregierung in Hannover informiert seit Donnerstag auf einer eigene Webseite über das Coronavirus. Dort seien die wichtigsten Informationen für die Öffentlichkeit zusammengestellt worden. Das Angebot werde täglich aktualisiert. (dpa/jdw)

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Jede Grippe-Probe wird auf SARS-CoV-2 geprüft

Update, 27. Februar, 9.30 Uhr: Laut Bundesgesundheitsministerium gibt es in Deutschland - Stand 26. Februar - 18 bestätigte Coronavirus-Fälle. Die meisten Personen seien inzwischen wieder gesund. Der Schwerpunkt der aktuellen Coronavirus-Fälle liegt in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg. In Niedersachsen und Bremen gibt es zwar immer wieder Verdachtsfälle, aber keine bestätigten Erkrankungen.

Dennoch bereiten sich die Regierungen der Länder auf einen Ausbruch vor. Niedersachsen-Gesundheitsministerin Carola Reimann (FDP) hat einen Expertenkreis eingerichtet, um die Information der Öffentlichkeit zu koordinieren, hieß es am Mittwoch aus Hannover. Inzwischen werden in Niedersachsen alle Proben mit Influenza-Verdacht auch auf den Coronavirus getestet. (jdw)

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Landesregierungen bereiten sich auf Ausbruch vor

Update, 26. Februar, 18.15 Uhr: Niedersachsen und Bremen bereiten sich immer intensiver auf einen Coronavirus-Ausbruch im Norden vor. Das Gesundheitsministerium in Hannover hat am Mittwoch einen Expertenkreis mit Vertretern aller Bereiche der Niedersächsischen Landesregierung zusammengerufen. „Angesichts der geschilderten Lage bereiten wir uns in Niedersachsen weiterhin auf verschiedene Szenarien vor“, erklärte Gesundheitsministerin Carola Reimann (FDP) im Landtag. Ziel sei es unter anderem, die Information der Öffentlichkeit zu koordinieren. Im Moment gibt es in Bremen und in Niedersachsen ausschließlich Coronavirus-Verdachtsfälle - keine bestätigten Erkrankungen.

Unterdessen weitet das Landesgesundheitsamt (NLGA) in Hannover die Kontrollen aus. Von Arztpraxen eingeschickte Proben von Patienten mit Grippeverdacht werden nun auch auf den Coronavirus-Erreger SARS-CoV-2 getestet. So soll die frühzeitige Erkennung von Infektionen ermöglicht werden, hieß es von der Behörde. (dpa)

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Länder in erhöhter Alarmbereitschaft

Update, 26. Februar, 10.15 Uhr: Das Coronavirus ist zurück in Deutschland. Jeweils einen bestätigten Fall gibt es in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Die Behörden und Krankenhäuser in Bremen und Niedersachsen sind in Alarmbereitschaft versetzt. Die niedergelassenen Ärzte müssen die zuständigen Gesundheitsämter bereits bei Verdachtsfällen informieren.

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Länder decken sich mit Schutzkleidung ein

In Bremen ist das Klinikum Ost darauf vorbereitet, Patienten mit Coronavirus-Symptomen aufzunehmen. Dort stehen laut Gesundheitsamt umgehend 15 Betten bereit. An diesem Klinikum ist auch das Zentrum für Lungenmedizin beheimatet. Das Virus SARS-CoV-2 führt in einigen Fällen zu einer Lungenentzündung, die dort sofort behandelt werden kann.

In Niedersachsen informiert das Landesgesundheitsamt (NLGA) über das Coronavirus. Trotz der Krankheitsfälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wird das Risiko für eine Weiterverbreitung in Deutschland als gering eingeschätzt. Falls Patienten mit Symptomen auftauchen, müssen sich niedergelassene Ärzte an die Gesundheitsämter vor Ort wenden, um ein weiteres Vorgehen abzustimmen.

Um für einen Coronavirus-Ausbruch gewappnet zu sein, deckt sich Bremen nochmal mit Schutzausrüstung ein. Der Bund und die Europäische Union haben inzwischen die Bestellung von Schutzausrüstung übernommen, erklärt Martin Götz von der Gesundheitsbehörde. (jdw)

Coronavirus in Bremen und Niedersachsen: Bundesländer bereiten sich auf Ausbruch vor

Erstmeldung, 25. Februar: Hannover/Bremen - Das Coronavirus breitet sich in Europa aus, Schwerpunkt der Coronavirus-Epidemie ist Italien. Doch auch in Deutschland gab es bereits bestätigte Infektionsfälle. Aus den Bundesländern Niedersachsen und Bremen sind ebenfalls Verdachtsfälle gemeldet worden. Die Behörden und Krankenhäuser bereiten sich auf einen Ausbruch vor.

Coronavirus in Bremen: Mehrere Verdachtsfälle aufgetaucht

Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 werde im Moment als gering eingeschätzt, heißt es auf der Internetseite des Gesundheitsamtes Bremen. Ansonsten sollten die Bürger auf eine ausreichende Handhygiene und eine richtige Hygiene beim Husten und Niesen achten, heißt es dort weiter.

In Bremen und Bremerhaven gab es bislang - Stand 25. Februar - zwei Verdachtsfälle. Eine Bremerin kam aus dem Urlaub in China zurück. Die Frau wurde mit Symptomen in das Klinikum Bremen-Mitte eingeliefert. In Bremerhaven bestand ein Coronavirus-Verdacht bei einem Hafenarbeiter, der zuvor Kontakt mit Werftarbeitern aus China gehabt hatte. Beide Verdachtsfälle bestätigten sich nicht.

Coronavirus in Niedersachsen: Frau mit verdächtigen Symptomen isoliert

Auch in Niedersachsen sind mehrere Verdachtsfälle von Coronavirus-Infektionen aufgetreten. Eine Frau war mit Coronavirus-Symptomen in der Aller-Weser-Klinik in Achim bei Bremen behandelt und isoliert worden. Nach ausgiebigen Untersuchungen stand fest, dass es sich um eine Infektion mit Grippeviren handelte. Der Patientin ging es nach wenigen Tagen wieder besser, berichtet kreiszeitung.de*.

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) bietet inzwischen eigene Untersuchungen an, um Proben auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV2 zu testen. Somit entfalle der Versand an das Labor der Charité in Berlin. Noch gebe es keinen bestätigten Verdachtsfall in Niedersachsen, heißt es weiter in der Mitteilung. Zur möglichen Gefährdung der Bevölkerung sagte Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann: „Wir beobachten die steigenden Infektionszahlen in China mit großem Ernst und bereiten uns auf eine mögliche Ausbreitung auch in Niedersachsen vor, auch wenn das hoffentlich nicht so kommen wird.“

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Symptome ähneln einer Erkältung

Die Länder Niedersachsen und Bremen weisen darauf hin, dass inzwischen Coronavirus-Verdachtsfälle meldepflichtig sind. Das heißt, dass niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser Patienten mit entsprechenden Symptomen an das zuständige Gesundheitsamt melden müssen. Erkrankte Personen, die Coronavirus-Symptome aufweisen, sollen sich laut Landesgesundheitsamt Niedersachsen zunächst telefonisch an den Hausarzt wenden. So könne eine erste Abklärung stattfinden.

Die Symptome einer Coronavirus-Erkrankung ähneln denen einer Erkältung mit Husten und Schnupfen. In schweren Fällen treten Infektionen der unteren Atemwege und Lungenentzündungen auf.

