„Macht mir Mut“: Lkw-Fahrer fuhr Klimaaktivisten an – es folgten Jobs und Spenden

Von: Nadja Zinsmeister

Im Juli erfasste Lkw-Fahrer Tobias H. einen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ mit seinem Fahrzeug. Dafür wurde er verurteilt. Nun spricht er erstmals öffentlich über den Fall.

Stralsund – Vier Monate, nachdem ein Lkw-Fahrer in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern einen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ angefahren hat, fechtet der 41-jährige Tobias H. nun mit einem Anwalt sein Gerichtsurteil an. Der Mann muss ein Jahr lang auf seinen bereits abgegeben Führerschein verzichten sowie eine mehrere Tausend Euro Strafe zahlen.

H. wurde nach dem Vorfall im Juli versuchte Körperverletzung, vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung vorgeworfen, wie ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft bereits im Oktober mitteilte. Mit der vom Gericht beschlossenen Geldstrafe (90 Tagessätze) entging H. dabei einer Vorstrafe, die ab einer Geldstrafe von über 90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten gilt.

Vorfall bei Aktion der „Letzten Generation“: Lkw-Fahrer erhält offenbar Job-Angebote und Spenden

Bereits damals sagte der Sprecher, dass der Beschuldigte noch Rechtsmittel einlegen könnte. Dann käme es zu einer Gerichtsverhandlung. Dieser Möglichkeit will der 41-Jährige nun laut eigener Aussage nachgehen. Wie sein Rechtsanwalt in einem Gespräch mit der Bild bestätigte, legten er und sein Mandant Einspruch gegen das Urteil ein. Tobias H. sei laut eigenen Erzählungen am besagten Tag unter „enormen Zeitstress“ geraten und habe zunächst versucht, den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ über eine Busspur auszuweichen, als diese sich auf der Straße platzierten. Da sie seine Absichten aber mitbekamen, blockierten sie schnell auch diesen Weg. Dabei habe der Lkw-Fahrer eine Vollbremsung durchführen müssen, um niemanden zu verletzen.

Vorfall vor vier Monaten: Ein Lkw-Fahrer fährt einen Klimaaktivisten mit dem Fahrzeug an. © Screenshot/Twitter @AufstandLastGen

Weiter erzählt Tobias H. der Zeitung: „Ich habe nicht mitbekommen, dass sich der Klimaaktivist dann wieder auf die Straße setzte, als ich anfuhr. Als mich Passanten darauf aufmerksam machten, hielt ich umgehend an.“ Nach dem Vorfall sei er weitergefahren, um seine Aufträge abzuarbeiten. Der Mann lieferte zu dem Zeitpunkt laut eigener Aussage dringend benötigte Gase für medizinische Operationen aus. Kurze Zeit später fand der 41-Jährige ein Video von sich im Internet und meldete sich bei der Polizei. Von seiner Spedition wurde er entlassen – seitdem ist er arbeitslos.

Tobias H. erfahre aber viel Solidarität, wie er weiter erzählt. Er bekäme nicht nur Job-Angebote von Speditionen aus ganz Deutschland und teils sogar Frankreich, sondern auch persönlichen Zuspruch, unter anderem von Kollegen, Lokal-Politikern und Medizin-Professoren. Zudem sollen den 41-Jährigen laut seinem Anwalt Spenden im fünfstelligen erreicht haben. „Ich danke allen Unterstützern. Sie machen mir Mut“, so Tobias H.

Lkw-Fahrer fuhr Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ an - Unfall-Experten werfen Fragen zu dem Fall auf

Unterdessen werfen Einschätzungen von Unfall-Experten Fragen zu dem Vorfall mit den „Klimaklebern“ im Juli auf. Der Lkw-Fahrer soll laut Polizei drei Teilnehmer, die seine Fahrt behinderten, zum Teil von der Straße gezerrt und ihnen Schläge angedroht haben. Dann habe sich der Mann ans Steuer gesetzt und sei kurz angefahren. Während Tobias H. behauptet, dabei den Aktivisten der „Letzten Generation“ auf der Straße nicht gesehen zu haben, hätte er angesichts der Ausstattung im Lkw durchaus in der Lage sein müssen, ihn zu erkennen. „In Lkw sind sogenannte Front- und Rampenspiegel gesetzlich vorgeschrieben“, so ein Experte zur Bild. Genau diese Spiegel ermöglichen dem Fahrer, direkt vor da Führerhaus sowie neben die Fahrzeugtür zu blicken. „Wenn der Fahrer diese Spiegel nutzt, hätte er den Demonstranten definitiv sehen müssen.“

Die Staatsanwaltschaft führt weitere Ermittlungsverfahren, auch gegen die Aktivisten der „Letzten Generation“ wegen Verdachts der Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. In sozialen Medien hatte der Fall des Kraftfahrers für heftige Debatten gesorgt. Dabei gab es auch Verständnis für die Haltung des Lkw-Fahrers. Dieser beteuerte, dass ihm der Vorfall leid tue und er am Tag des Vorfalls unter enormen Stress stand. (nz mit dpa-Material)

Immer wieder eskalieren Aktionen von Klebe-Aktivisten fürs Klima: Zuletzt trat ein Lkw-Fahrer in Hamburg einen Aktivisten offenbar in den Bauch, bei einem Vorfall in Linz setzte sich ein Kraftfahrer auf einen Aktivisten.