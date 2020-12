Lockdown in Baden-Württemberg geht im Januar weiter

Auch Anfang 2021 wird es keine Öffnung für Gastronomie und Kultur in Baden-Württemberg geben. Stattdessen wird der Lockdown erweitert.

Stuttgart - Der Corona-Lockdown scheint kein Ende zu nehmen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte es bereits angedeutet. Nun ist es offiziell: Auch im Januar 2021 wird es so schnell keine Öffnungen der Restaurants und Kultureinrichtungen geben. Das öffentliche Leben bleibt weiter eingeschränkt. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, läuft die Verlängerung des Teil-Lockdowns zunächst bis zum 10. Januar. Das beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch. „Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist“, so Merkel. „Mit Ausnahme natürlich der Regeln an Weihnachten, die extra getroffen wurden.“

Wie BW24* berichtet, drohte Kretschmann der Gastronomie mit einem Lockdown im Januar - jetzt treten die schlimmsten Befürchtungen ein.

