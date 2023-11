Fastfood-Restaurant kommt nach Deutschland – erste Filiale in Köln geplant

Von: Johanna Werning

Teilen

„Lord of Mussels“ eröffnet die erste Deutschland-Filiale – und zwar in Köln (Symbolbild) © Volker Herold/Imago

Den McDonalds in Köln-Mülheim gab es seit Jahren. Bis jetzt. Den nun kommt ein neues Fastfood-Restaurant – und das hat es so in Deutschland noch nicht gegeben.

Köln – Die bekannte McDonald's-Filiale an der Frankfurter Straße in Köln hat unerwartet ihre Pforten geschlossen. Ein einfacher Zettel kündigte das Ende des Fastfood-Giganten an diesem Standort an. Doch die Geschäftsräume bleiben nicht lange leer. Ein frisches Logo prangt bereits an der Fassade des ehemaligen McDonald‘s-Gebäudes: Hier soll Anfang 2024 Deutschlands erstes „Lord of Mussels“-Restaurant eröffnen. Doch das ist erst der Anfang.

24RHEIN verrät, was es mit dem neuen Muschel-Restaurant, das nach Köln kommt, auf sich hat. Redakteurin Johanna Werning hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.