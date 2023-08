Lost Place in Duisburg: An diesem Bahnhof hält nie mehr ein Zug

Von: Eva Burghardt

In Duisburg-Wedau verfällt ein Bahnhofsgebäude. (IDZRNRW-Montage) © Hans Blossey/imago & blickwinkel/imago

In Duisburg-Wedau steht ein verlassenes Bahnhofsgebäude, das immer mehr verfällt. Der Besitzer will davon nichts mehr wissen.

Duisburg – Die Scheiben sind eingeschlagen, die Wände besprüht. Im Bahnhof in Duisburg-Wedau ist seit Jahren kein Fahrgast mehr ein- oder ausgestiegen. Die Strecke der Regionalbahn, die hier früher gehalten hat, wurde stillgelegt. Auch der Rangierbahnhof wird nicht mehr betrieben. Im Jahr 2015 gab es einmal Pläne, in dem Empfangsgebäude Büroräume zu bauen. Doch das ist bis heute nicht passiert.

