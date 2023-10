Lost Place in Düsseldorf war mal beliebte Bar – was jetzt mit dem Gebäude passiert

Von: Jonah Reule

Bauzäune, die die ehemalige Tankstelle umgeben, wurden an einigen Stellen bereits eingetreten. © Peter Sieben/IDZRNRW

Ein altes Tankstellen-Gebäude in Düsseldorf-Bilk ist seit Jahren ein Lost Place. Um das zu ändern, hatte ein Unternehmer Pläne. Doch daraus wurde nichts.

Düsseldorf – Eine alte Tankstelle direkt an der B8 mitten in Düsseldorf-Bilk: Autos werden hier schon lange nicht mehr betankt. Jetzt schirmen Bauzäune das Gelände ab, ein Lost Place mitten in der NRW-Landeshauptstadt. Ideen zur Nutzung gab es über die Jahre einige. So gab es mal eine durchaus beliebte Bar hier. Doch jetzt verkommt das Gebäude. 24RHEIN zeigt, was aus dem ehemaligen Tankstellengebäude einmal werden sollte und wie es mit dem Lost Place weitergeht.