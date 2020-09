Lotto am Mittwoch vom 9. September 2020: Hier findet ihr die aktuellen Lottozahlen

Lotto am Mittwoch vom 9. September 2020: Hier findet ihr die Lottozahlen der aktuellen Ziehung. Im Jackpot sind 13 Millionen Euro.

Millionen Deutsche spielen Woche für Woche Lotto und hoffen auf den großen Gewinn. Seit 1955 gibt es die Lotterie bereits, berichtet RUHR24.de*.

Kein Wunder, dass die Ziehung der Lotto-Zahlen für das Spiel 6 aus 49 am Mittwoch* und am Samstag mit großer Sehnsucht erwartet werden. In dieser Woche sind am Mittwoch (9. September 2020) 13 Millionen Euro im Jackpot für die Ziehung 6 aus 49.

Nur wer in einem Spielfeld sechs richtige Ziffern aus den insgesamt 49 hat und auch die Superzahl korrekt ankreuzt, gewinnt den Jackpot. Je Spielfeld (es gibt insgesamt 12) wird ein Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühren je Spielschein fällig.