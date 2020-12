Blutiger Streit in Kulturhaus-Tiefgarage: Gruppe geht mit Messern aufeinander los

Die Polizei ermittelt nach einem blutigen Streit in einer Tiefgarage wegen gefährlicher Körperverletzung. Es waren mehrere Messer im Spiel.

Lüdenscheid - In der Tiefgarage des Kulturhauses an der Freiherr-vom-Stein-Straße entbrannte am Freitagabend ein blutiger Streit zwischen mehreren Beteiligten, wie come-on.de berichtet.

Bei der Messerstecherei im dunklen Parkhaus erlitten mehrere junge Menschen Schnittverletzungen. Ein 16-Jähriger musste sogar schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.