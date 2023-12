Rätsel um Ofarims 10.000-Euro-Strafe

Von: Momir Takac

Drucken Teilen

Das Verfahren gegen Gil Ofarim wegen Verleumdung ist noch nicht abgeschlossen. Die Zahlung steht noch aus. Dabei macht sich äußerlich eine Veränderung bemerkbar.

Frankfurt – Vor zwei Wochen legte Gil Ofarim im Verleumdungsprozess gegen ihn am sechsten Verhandlungstag überraschend ein Geständnis ab. Die von ihm erhobenen Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Hotel und den Manager seien erlogen gewesen. Der Vorsitzende Richter Andreas Stadler stellte das Verfahren vorläufig ein – unter der Voraussetzung, dass der jüdische Sänger eine Strafzahlung über 10.000 Euro leistet. Doch bezahlt ist noch nicht.

„Ein Zahlungsnachweis liegt bisher nicht vor“, bestätigte ein Pressesprecher des Landgerichts Sachsen am Dienstag (12. Dezember) auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Warum Ofarim die Geldauflage zugunsten der Jüdischen Gemeinde zu Leipzig und dem Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz noch nicht bezahlt hat, weiß nur er allein. Erste Spekulationen des Boulevards folgten.

Gil Ofarim zögert mit Zahlung der 10.000-Euro-Geldauflage

Ofarims Auftragslage sei nach ersten Zweifeln an dessen Aussage „so gut wie auf null“ gegangen seien, berichtete sein Anwalt. TV-Sender sehen derzeit von einer Zusammenarbeit mit Ofarim ab. Der 41-Jährige muss dem Hotelmanager zudem Schadenersatz und Schmerzensgeld in unbekannter Höhe zahlen. Darauf hätten sich die Parteien außergerichtlich geeinigt, sagte Stadler.

Gil Ofarim (l.) hat nach seinem Lügen-Geständnis die 10.000-Euro-Geldauflage noch nicht bezahlt. © picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Der Richter, der in seinem Schlusswort deutliche Worte fand, stellte auch fest, dass eine Entschuldigung wertvoll, und anders als ein Urteil nicht anfechtbar sei. Ofarim habe „die Chance auf einen befreiten Neustart“. Diesen könnte er bestens beginnen, indem er die Strafzahlung leistet und so einen schnellen Schlussstrich unter die juristische Aufarbeitung zieht. Manchen mag es merkwürdig vorkommen, warum der Musiker nicht sofort bezahlt hat, doch er muss es nicht gleich tun. „Herr O. hat jedoch sechs Monate Zeit, die Auflage zu erfüllen“, ergänzte der Gerichtssprecher. focus.de berichtete zuerst über die fehlende Zahlung.

Ofarims Markenzeichen fällt Typen-Veränderung zum Opfer - Sänger hat die Haare ab

Optisch scheint der 41-Jährige den Reset-Knopf schon betätigt zu haben. Nach seinem Geständnis, das Ofarim und seinen Anwälten heftige Kritik einbrachte, ist er in einem völlig neuen und ungewohnten Look gesichtet worden. Normalerweise kennt man ihn mit Haaren bis zu den Schultern - sein Markenzeichen, doch jetzt trägt er einen Kurzhaarschnitt. Die Haare sind ab. Ein Bild-Reporter lichtete ihn mit seiner neuen Frisur in München ab.

Eine Psychologin wertet dies als eingeleitete Wandlung. „Das Abschneiden seiner Haare und die damit erfolgte Typ-Veränderung ist ein äußeres Zeichen, dass Gil Ofarim seinen Charakter verändern möchte“, mutmaßt Christine Baumanns bei Bild. „Man muss ihm die Chance geben, dass er an sich selbst glaubt und zumindest aktuell den Wunsch hat, sein Verhalten zu ändern. Es wird sicher nicht einfach für ihn und es gibt auch keine Erfolgsgarantie“, erklärte sie weiter. (mt)