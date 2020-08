Verhängnisvolle Verführung: "Ü50"-Frauen bezahlen Neugier auf Haschisch teuer

Eine Gartenparty, zwölf Frauen "Ü50" und eine verhängnisvolle Verführung: Plötzlich müssen Rettungsdienst, Notarzt und Polizei anrücken, weil die Party aus dem Ruder läuft.

Bei einer Gartenparty von zwölf Frauen in Lünen (NRW) bei Dortmund fließt erst Alkohol.

Dann probieren sie aber einen weiteren, völlig neuen Rausch aus - mit gravierenden Folgen.

Der Sommerabend endet vorzeitig mit der Alarmierung von Rettungsdienst, Notarzt und Polizei.

Dortmund - Ein lauer Sommerabend, eine feierfreudige Frauenrunde: So lässt sich das Wochenende doch prima einläuten. Das dachten sich in Lünen im Kreis Unna am Freitag (14. August) zwölf Damen der "Altersklasse Ü50", wie man beispielsweise beim Tennis sagen würde.

Zunächst fließt bei den Frauen im Alter von 50 bis 59 Jahren im Lüner Ortsteil Brambauer der Alkohol, wie die Polizei Dortmund am Montagmorgen mitteilte. Doch dabei bleibt es an diesem denkwürdigen Abend nicht, wie WA.de* berichtet.

Neugier auf Haschisch in Lünen: Rauschmittel in Brownies verarbeitet

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erliegt die Truppe einer verhängnisvollen Verführung: einmal im Leben die Wirkung von Haschisch ausprobieren. Das ist das ganz spezielle Vorhaben für diesen Abend.

Wer das Haschisch besorgt hat, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen. Auf jeden Fall hat mindestens eine der Damen das Rauschmittel in Brownies verarbeitet. Die Frauen probieren die kleinen Kuchen - und das hat fatale Folgen.

Neugier auf Haschisch: Mehrere Frauen ins Krankenhaus

Gegen 21.15 Uhr werden dann nämlich Rettungsdienst, Notarzt und Polizei alarmiert. Alkoholkonsum und der Genuss der Haschisch-Kekse vertragen sich nicht gut, mehrere Party-Gäste klagen über Übelkeit und Kreislaufbeschwerden. Das schreibt auch RUHR24.de*.

+ Wer das Rauschmittel besorgt hat, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Auf jeden Fall endete eine Gartenparty von zwölf Frauen in Lünen völlig anders als geplant. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Der eingesetzt Notarzt lässt vier Frauen in Krankenhäuser einliefern. Die Polizei stellt die Reste der Hasch-Brownies nach eigenen Angaben sicher. "Da der Verdacht besteht, dass Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei", heißt es drei Tage nach dem jähen Ende der Gartenparty.

Neugier auf Haschisch: Spezielles Gesprächsthema bleibt...

Die Lust auf den neuen, unbekannten Rausch dürfte der Runde vergangen sein. Was bleibt, sind die laufenden Ermittlungen der Polizei und mutmaßlich immer wieder ein ganz spezielles Gesprächsthema bei den nächsten Treffen der zwölf Damen...

Frauen über 50 konsumierten Haschisch-Brownies: Vier mussten ins Krankenhaus



Sie wollten eine Party feiern und nach ersten Erkenntnissen einmal im Leben die Wirkung von Haschisch ausprobieren: https://t.co/Yz4aUvKrKM pic.twitter.com/FqvbRidUOt — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) August 17, 2020

Übrigens: Hanf ist zwar mehr als nur eine Droge, als Bestandteil in Lebensmittel in Backwaren, Tees oder Süßkram taugt es nach Ansicht von Kontrolleuren allerdings bislang bei weitem nicht in allen Fällen.

