Sprengung von Steag-Kraftwerk in Lünen: Mega-Abriss im Live-Stream zu sehen

Das einstige Steinkohlekraftwerk der Steag in Lünen wird Sonntagmorgen abgerissen. Sie können die größte Sprengung des Jahres im Live-Stream verfolgen.

Lünen - 80 Jahre war das Kraftwerk in Lünen in Betrieb, ehe es 2018 stillgelegt wurde. Die Hagedorn-Unternehmensgruppe, der das Areal inzwischen gehört, will neue Industrie- und Gewerbeflächen erzeugen. Doch zunächst muss das bestehende Steinkohlekraftwerk vollständig abgerissen werden.

Wegen der Corona*-Pandemie wird die Sprengung des Steag-Kraftwerks in Lünen am Sonntagmorgen im Live-Stream* verfolgen zu sein. Es handelt sich um ein riesiges Ereignis, das eine große Organisation erfordert. Demnach müssen Anwohner evakuiert und Straßen gesperrt werden. Wie wa.de* berichtet, wird der Kühlturm dann als Erstes dem Erdboden gleich gemacht, sobald alle Vorkehrungen getroffen sind. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.