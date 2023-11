Lukas Podolski eröffnet neue Döner-Filiale am Flughafen Köln/Bonn

Von: Johanna Werning

Lukas Podolski eröffnet einen Mangal-Döner am Flughafen Köln/Bonn (Symbombild). © Henning Kaiser/dpa

Lukas Podolski eröffnet einen neuen Mangal-Döner und zwar an einer besonderen Location: Dabei handelt es sich um den Flughafen Köln/Bonn.

Köln – Die Expansion von Lukas Podolskis Döner-Kette scheint kein Ende zu nehmen. Mit über 20 Filialen in Städten wie Bonn, Düsseldorf und Koblenz hat er sich bereits einen Namen in der Gastronomie gemacht. Nun freuen sich die Fans auf den neuen Standort – und zwar am Flughafen Köln/Bonn. Schon bald soll die Döner-Filiale von Lukas Podolski im Terminal 1 eröffnen.

24RHEIN hat alle Infos zum Mangal-Döner von Lukas Podolski am Flughafen Köln/Bonn.

Redakteurin Johanna Werning hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.