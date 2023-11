Madonna live in Köln: Alle Infos zu den Konzerten in der Lanxess Arena

Teilen

Madonna spielt im November zwei Konzerte in der Lanxess Arena in Köln (Archivbild). © PanoramiC/Imago

Am 15. und 16. November ist mit Madonna die Queen of Pop in der Lanxess Arena in Köln zu Gast. Alles, was Fans dazu wissen müssen.

Köln – Die Queen of Pop ist in Köln zu Gast: Am 15. und 16. Oktober spielt mit Madonna einer der größten Stars der Musikgeschichte zwei Konzerte in der Lanxess Arena in Deutz. Im Rahmen ihrer „Four Decades“-Tour spielt sie ihre größten Hits aus 40 Jahren auf der Bühne – Fans steht bei den einzigen NRW-Konzerten der Sängerin 2023 also ein echtes Spektakel ins Haus.

24RHEIN erklärt, worauf sich Fans bei den Madonna-Konzerten in der Lanxess Arena in Köln freuen dürfen.