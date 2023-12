Vermisstenfall in BaWü: Extreme Gefahr für verschwundenes Mädchen – „Sache noch dramatischer“

Von: Kai Hartwig

In Bingen wird ein kleines Mädchen vermisst. Polizei, THW und weitere Einsatzkräfte suchen fieberhaft nach der Zweijährigen. Eine Sprecherin nennt Details.

Update vom 18. Dezember, 13.52 Uhr: Bei der Suche nach dem verschwundenen zweijährigen Mädchen aus Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen könnte der nahe gelegene Fluss zu einem Problem werden. Der Bürgermeister der Gemeinde hat nun auf die Gefahr hingewiesen. Die Lauchert sei normalerweise ein ruhiger Fluss, habe aber gerade Hochwasser. „Das macht die Sache noch dramatischer“, sagte Bürgermeister Jochen Fetzer (parteilos) am Montag. „Es ist deutlich mehr Wasser im Fluss als üblich.“ Das Wohnhaus der Familie befindet sich in Hitzkofen – einem Teilort von Bingen – in unmittelbarer Nähe zu dem Fluss.

Das Kleinkind ist seit Sonntagabend verschwunden. Polizeitaucher suchten auch in einem Wehr nach ihm. Das Wehr befindet sich zwischen Bingen und Sigmaringendorf, wo die Lauchert in die Donau mündet. „Wir haben keine Spur von dem vermissten Mädchen dort gefunden“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Update vom 18. Dezember, 12.31 Uhr: Trotz aller Widrigkeiten geben die Einsatzkräfte in Bingen die Hoffnung nicht auf, das verschwundene zweijährige Mädchen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen wohlauf zu finden. „Wir hoffen auf einen glücklichen Ausgang“, sagte Polizeisprecher Christian Sugg am Montag.

Die Gegebenheiten müssten aber realistisch im Blick behalten werden: Die Temperaturen in der vergangenen Nacht seien unter null gewesen. „Das Mädchen ist unseren Kenntnissen zufolge lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir haben, die für eine solche Suche im Vermisstenfall nicht sonderlich förderlich sind.“

Mädchen (2) in Bingen (Baden-Württemberg) vermisst: Kleinkind verschwand „in einem unbeobachteten Moment“

Update vom 18. Dezember, 10.01 Uhr: Die Polizei hat weitere Details im Vermisstenfall einer Zweijährigen in Bingen (Landkreis Sigmaringen) bekannt gegeben. Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Ravensburg habe am Sonntag (17. Dezember) „das Kind das elterliche Haus mutmaßlich in einem unbeobachteten Moment zwischen 16 und 17 Uhr verlassen“.

Weiter hieß es in der Polizeimitteilung: „Die Suche eines Großaufgebots von rund 180 Einsatzkräften der Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und DRK, bei dem auch Taucher, Spürhunde und eine Drohne zum Einsatz kamen, verlief ergebnislos. Die umfangreichen Suchmaßnahmen mit dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, Mantrailer-Hunden und Polizeikräften dauern aktuell weiter an.“

Auch eine Beschreibung des vermissten Mädchens veröffentlichte die Polizei:

Alter: 2 Jahre

Größe: ca. 60 Zentimeter

Haarfarbe: Blond

Augenfarbe: Blau

Kleidung: Mutmaßlich ein Schlafanzug

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/104-0 zu melden.

Update vom 18. Dezember, 8.52 Uhr: Die Suchaktion nach einem vermissten Kleinkind in Bingen am Fuße der Schwäbischen Alb ist am Montagmorgen fortgesetzt worden. Das zweijährige Mädchen ist seit Sonntagabend verschwunden. Es werde geprüft, ob ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung fliegen kann. Zuvor hatte Nebel dies erschwert. Man werde „alle Register ziehen“, um das Kleinkind zu finden, darunter unter anderem erneut Taucher und Spürhunde einsetzen, so die Sprecherin.

Zweijähriges Mädchen vermisst: 200 Einsatzkräfte starten große Suchaktion mit Tauchern

Erstmeldung vom 18. Dezember, 8.08 Uhr: Bingen – Im Bingen nahe der schwäbischen Alb (Baden-Württemberg) ist ein zweijähriges Mädchen verschwunden. Rund 200 Einsatzkräfte suchten nach Polizeiangaben am Sonntagabend (17. Dezember) nach dem vermissten Kleinkind – ohne Erfolg.

Bei der großangelegten Suchaktion „kamen auch Taucher zum Einsatz“, wie eine Polizeisprecherin gegenüber IPPEN.MEDIA erklärte. Ein einsatzbereiter Hubschrauber konnte witterungsbedingt nicht abheben. Das Mädchen konnte jedoch zunächst nicht gefunden werden, „es gab auch keine weiteren Hinweise mehr“, die bei der Suche hätten helfen können, ergänzte die Polizeisprecherin. Die große Suchmaßnahme musste gegen Mitternacht eingestellt werden. Man wolle die Suche am Montag fortsetzen, in welchem Umfang dies geschehe, werde am Montagmorgen (18. Dezember) entschieden, so die Sprecherin der Polizei weiter.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen sei von einer sehr starken Gefahrenlage für das Kind auszugehen, gab die Polizei an. Daher sei ein schnelles Einschreiten notwendig gewesen.

An der großangelegten Suchaktion beteiligten sich den Angaben zufolge unter anderem Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk. Weil der Fluss Lauchert in der Nähe des Wohnhauses der Eltern verläuft, rückten Feuerwehrtaucher an. Auch vier Drohnen, ein Hubschrauber und Spürhunde kamen zum Einsatz. Besondere Schwierigkeiten habe es wegen des Nebels und der Temperaturen um den Gefrierpunkt gegeben, gab die Polizei an.

Zum Hintergrund des Verschwindens des Mädchens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Unterdessen fand die Suche nach einer 11-Jährigen kürzlich ein glückliches Ende. (kh mit dpa)