Mädchen (2) in BaWü vermisst: Extreme Gefahr wegen niedriger Temperaturen – Suchaktion abgebrochen

Von: Kai Hartwig

Drucken Teilen

In Bingen wird ein kleines Mädchen vermisst. Polizei, THW und weitere Einsatzkräfte suchen fieberhaft nach der Zweijährigen. Eine Sprecherin nennt Details.

Bingen – Im Bingen nahe der schwäbischen Alb (Baden-Württemberg) ist ein zweijähriges Mädchen verschwunden. Rund 200 Einsatzkräfte suchten nach Polizeiangaben am Sonntagabend (17. Dezember) nach dem vermissten Kleinkind – ohne Erfolg.

Zweijähriges Mädchen vermisst: 200 Einsatzkräfte starten große Suchaktion mit Tauchern und Hubschrauber

Bei der großangelegten Suchaktion „kamen auch Taucher und Hubschrauber zum Einsatz“, wie eine Polizeisprecherin gegenüber IPPEN.MEDIA erklärte. Das Mädchen konnte jedoch zunächst nicht gefunden werden, „es gab auch keine weiteren Hinweise mehr“, die bei der Suche hätten helfen können, ergänzte die Polizeisprecherin. Die große Suchmaßnahme musste gegen Mitternacht eingestellt werden. Man wolle die Suche am Montag fortsetzen, in welchem Umfang dies geschehe, werde am Montagmorgen (18. Dezember) entschieden, so die Sprecherin der Polizei weiter.

Einsatzkräfte suchen nach einem vermissten zweijährigen Mädchen. An der großangelegten Suchaktion beteiligten sich den Angaben zufolge unter anderem Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk. © David Pichler/dpa

Aufgrund der niedrigen Temperaturen sei von einer sehr starken Gefahrenlage für das Kind auszugehen, gab die Polizei an. Daher sei ein schnelles Einschreiten notwendig gewesen.

Das mysteriöse Verschwinden im Urlaub und ein Deutscher unter Verdacht: Der Vermisstenfall Maddie McCann Fotostrecke ansehen

An der großangelegten Suchaktion beteiligten sich den Angaben zufolge unter anderem Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk. Weil der Fluss Lauchert in der Nähe des Wohnhauses der Eltern verläuft, rückten Feuerwehrtaucher an. Auch vier Drohnen, ein Hubschrauber und Spürhunde kamen zum Einsatz. Besondere Schwierigkeiten habe es wegen des Nebels und der Temperaturen um den Gefrierpunkt gegeben, gab die Polizei an.

Zum Hintergrund des Verschwindens des Mädchens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Unterdessen fand die Suche nach einer 11-Jährigen kürzlich ein glückliches Ende. (kh mit dpa)