Mann überfährt Ehefrau (19) und Kind (1) – Frau stirbt, Baby in Lebensgefahr

Von: Maximilian Gang

Ein Mann ist in Duisburg in seine 19-jährige Ehefrau und ihr gemeinsames, einjähriges Kind gerast. © Christoph Reichwein/dpa

Ein 25-Jähriger ist am Sonntag in Duisburg in seine 19-jährige Ehefrau und ihr ein Jahr altes Kind gerast. Die Polizei vermutet eine gezielte Attacke.

Duisburg – In NRW hat sich am Sonntag (2. Oktober) offenbar ein Beziehungsdrama abgespielt. Ein 25-Jähriger lenkte seinen Mercedes in Duisburg plötzlich auf den Gehweg und raste in seine 19-jährige Ehefrau und ihr ein Jahr altes Kind. Im Anschluss krachte das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in eine Hauswand. Sowohl die junge Frau als auch das Baby schwebten zunächst in Lebensgefahr. Am Montag gibt es traurige Gewissheit: Die 19-Jährige überlebte den Angriff nicht, Ärzte kämpfen weiterhin um das Leben des Kindes. Der Verdacht gegen den 25-Jährigen: Mord.

