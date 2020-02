Corona-Virus: Deutscher Kabarettist erlebt bange Stunden auf dem Kreuzfahrtschiff

Helmut Sanftenschneider aus Datteln reist mit Kreuzfahrtschiff Costa Smeralda, auf dem Verdacht aufkam, dort seien Passagiere mit Corona-Virus aus China.

Wie 24VEST.de* berichtet, war der Kabarettist Helmut Sanftenschneider aus Dattel auf dem Kreuzfahrtschiff Costa Smeralda unterwegs, weil er dort vor Publikum auftrat. Am Donnerstag sollte seine Reise dann eigentlich zu Ende sein, doch für mehrere Stunden durfte er das Schiff nicht verlassen. Das Gesundheitsamt kam an Bord, da der Verdacht auf das Coronavirus an Bord bestand.

Panik vor dem

Corona-Virus habe der Mann aus Datteln

nie gehabt, seine Psyche habe ihm aber das eine oder andere Mal einen Streich gespielt. Am Abend gegen 22 Uhr wurde dann über Lausprecher bekannt gegeben, dass der Verdacht sich als unbegründet erwiesen hat.

