Mann überfährt „größeres Tier“ auf der Autobahn – und erlebt Überraschung

Von: Kai Hartwig

Ein 21-jähriger Autofahrer wird in einen Wildunfall verwickelt. Zunächst glaubt er, einen Hund angefahren zu haben. Doch es kommt anders.

Winkelhaid – In der Nähe von Nürnberg ist es zu einem Autounfall gekommen. Dabei stieß ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Wagen auf der Autobahn 6 gegen ein Tier. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht mitteilte, blieb der junge Autofahrer bei dem Crash in Mittelfranken auf der Höhe des Ortes Winkelhaid unverletzt. Für das Tier kam dagegen jede Hilfe zu spät. Dabei handelte es sich um einen Wolf. Auch in Norddeutschland nahmen kürzlich Wolfsichtungen zu.

Mann überfährt „größeres Tier“ auf der Autobahn – vermeintlicher Schäferhund stellt sich als Wolf heraus

Laut Polizei habe der Autofahrer am 8. November auf der A6 plötzlich bemerkt, dass „ein größeres Tier“ unvermittelt auf die Straße sprang. Das Tier sei bei Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land unvermittelt auf die linke Spur der Autobahn gelaufen.

Eine ausgewachsener weiblicher Wolf. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Wie der Autofahrer weiter angab, habe er dem Vierbeiner leider nicht mehr ausweichen können. Es kam zum Zusammenstoß von Fahrzeug und Tier – mit fatalen Auswirkungen für letzteres. Das „größere Tier“ starb nach Angaben der Polizei infolge des Unfalls. Der Fahrer habe nach dem Unfall sein Fahrzeug verlassen, er hielt das tödlich verletzte Tier auf den ersten Blick für einen Schäferhund.

Mitarbeiter der zuständigen Autobahnmeisterei nahmen beim Räumen des Unfallorts den vermeintlichen Hund genauer in Augenschein. Und waren sich recht sicher, dass es sich um ein anderes Tier handeln muss: Einen Wolf.

Nicht der erste überfahrene Wolf in der Region – ähnlicher Vorfall wenige Tage zuvor

Daher wurden anschließend neben den Einsatzkräften der Polizei auch Mitarbeiter des Landesamtes informiert. Sie fuhren zum Unfallort, um das tote Tier zu inspizieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Verdacht der Autobahnmeister stimmte. Das tote Tier war kein Schäferhund – sondern ein Wolf.

Wieso das Tier auf die Autobahn gelaufen ist, wird vom Landesamt nun untersucht. Es war nicht der erste Fall eines überfahrenen Wolfes in Bayern. Zwei Tage vor dem Unfall nah Winkelhaid war am 6. November auch in der Nähe von Passau ein Wolf überfahren worden. Ein Jäger hatte das schwerverletzte Tier später von seinen Leiden erlösen müssen. Auch in Norddeutschland starb kürzlich ein Tier nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. (kh)