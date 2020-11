Mann unter eingestürzter Mauer begraben – Angehörige wählen sofort den Notruf

Auf einer privaten Baustelle stürzte eine Mauer auf einen 40-jährigen Mann. Der Arbeiter wurde vor den Augen der Angehörigen unter den Trümmern begraben.

Bielefeld – An einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld* wurden am Samstagnachmittag Erdbauarbeiten durchgeführt. Ein Arbeiter befand sich dafür in einem etwa eineinhalb Meter tiefen Graben. Dort kam es zum Unglück. Bei dem Arbeitsunfall in Bielefeld (NRW) stürzte vor den Augen der Angehörigen eine Mauer auf den 40-jährigen Mann*, die ihn unter sich begrub, wie das Nachrichtenportal owl24.de* berichtete. Die Zeugen alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Doch der Verunglückte überlebte den Vorfall nicht. Nähere Einzelheiten zu dem Arbeitsunfall lesen Sie bei den Kollegen. (*Owl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.)