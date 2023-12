Mannheimer Haushaltsplan steht: So wird das Geld verteilt

Von: Stephanie Bach

Am Dienstag beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan für 2024. Viele Bereiche können sich über eine Förderung freuen – aber in Zukunft gibt es weniger Geld. Erfahren Sie hier, wie die Quadratestadt die Gelder verteilt.

Mannheim - Wie jedes Jahr berät der Mannheimer Gemeinderat im Dezember über den Haushaltsplan. Am Dienstag wurden nach 14 Stunden die finanziellen Förderungen und Investitionen für 2024 beschlossen. Insgesamt umfasst der Haushaltsplan ca. 1,87 Milliarden Euro. Somit können sich viele Vereine und Institutionen über Zuschüsse freuen.

MANNHEIM24 verrät, welchen Bereichen wie viel Geld zugesichert wurde und welche Parteien sich gegen den Finanzplan ausgesprochen haben.

Obwohl die Stadt sich bemüht, mit finanziellen Hilfen laufende Projekte am Leben zu erhalten, wird sie in Zukunft nicht drumherum kommen, an Zuschüssen zu sparen. Derweil ist von einer Kürzung von insgesamt 250.000 Euro in allen Bereichen die Rede. (sba)