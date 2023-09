Doppelmord live im Internet: Warum schauten Hunderte Marcel H. tatenlos zu?

Von: Peter Sieben

Teilen

Marcel H. tötete ein Kind und einen Schulfreund brutal und postete Bilder davon in einem Internetportal, das es bis heute gibt. Nutzer sahen tatenlos zu. Dahinter steckt ein bekanntes Verhaltensmuster.

Bochum/Herne – Manchmal ist Stille ein Warnsignal. Dafür, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. In Herne ist es im März 2017 drei Tage lang so still, als wäre der Ort eine Geisterstadt. Die Straßen leer, kein Lärm auf den Schulhöfen in der großen Pause. Viele Eltern in Herne schicken ihre Kinder gar nicht erst zur Schule. Aus Angst, denn ein Mörder ist unterwegs. Der 19-jährige Marcel H. hatte am Abend des 6. März den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden in seinen Keller gelockt und ihn mit Dutzenden Messerstichen getötet. Danach taucht H. unter – und tötet wieder: Brutal ermordet er seinen ehemaligen Schulfreund Christopher. Tagelang bleibt er mit dem Leichnam in der Wohnung. Schließlich zündet er sie an und stellt sich der Polizei.

Marcel H. beim Mordprozess am Landgericht Bochum. © Roland Weihrauch/dpa

Film über Doppelmord von Herne: Marcel H. postete Tatort-Bilder im Netz

Der Doppelmord von Herne gehört zu den aufsehenerregendsten deutschen Kriminalfällen der letzten Jahrzehnte. Bundesweit und international wurde darüber berichtet. Jetzt hat ein TV-Team für das Format Funk von ARD und ZDF einen Film zum Doppelmord von Herne produziert. Denn die Umstände des Falls sind außergewöhnlich. So postete H. während seiner Flucht blutige Bilder der Morde im Internetportal 4Chan. Hunderte, wenn nicht tausende Menschen verfolgten dort die Taten quasi live mit, manche feuerten den Mörder sogar an. Bis heute stellt sich die Frage: Wieso schauten sie tatenlos zu?

Sprachnachrichten per Whatsapp: „Habe gerade den Nachbarn umgebracht“

Rückblick auf die Zeit kurz nach der ersten Tat. Während es in Herne totenstill ist, wird es im Internet immer lauter. Gerüchte in den sozialen Medien überschlagen sich, Falschmeldungen werden tausendfach geteilt. Einige Leute wollen Jagd auf Marcel H. machen. Auch Mitglieder des Rockerclubs „Bandidos“ mischen mit – der Stiefvater des ermordeten Neunjährigen hat mit ihnen zu tun. Die Polizei muss einschreiten, um Selbstjustiz zu verhindern. Eine Stadt sucht einen Mörder.

Einzelgänger mit sadistischer Ader – Rechtspsychologin über Marcel H.: „Ich halte ihn für sehr gefährlich“ “Motiv: Mordlust”, hieß es im Prozess am Landgericht Bochum. Kurz vor der ersten Tat soll Marcel H. versucht haben, sich selbst umzubringen. Aus Frust. Die Bundeswehr hatte eine Bewerbung von ihm zuvor abgelehnt, H. war unzufrieden mit dem eigenen Leben. Der eher halbherzige Suizidversuch scheiterte – H. soll versucht haben, sich mit Kohlenmonoxid zu vergiften, indem er einen brennenden Grill ins Haus seiner Mutter stellte. Er gilt als Einzelgänger: Kaum Freunde, nur Bekanntschaften aus Chatrooms. Sein Umfeld beschreibt ihn als sonderbar. Manchmal schwingt der damals 19-Jährige, der klein und schmal gebaut ist, ein Holzschwert im Garten. Einen Großteil seiner Zeit verbringt er im Internet, spielt nächtelang Onlinespiele. In einem in großen Teilen recht wirren Text auf 4Chan nennt H. sich selbst einen “existenziellen Nihilisten“. Dass ein Kind gestorben sei, spiele überhaupt keine Rolle, schreibt er, während er noch auf der Flucht ist. “Er hat völlig empathielos über seine Taten gesprochen. Bei einem so jungen Täter habe ich das noch nicht erlebt“, sagt Rechtspsychologin Sabine Nowara, die seinerzeit das psychologische Gutachten im Gerichtsprozess erstellt hatte, im Gespräch mit WA.de. H. habe narzisstische Züge, gebe sich als Intellektueller, sei aber nur durchschnittlich intelligent. “Ich halte ihn für sehr gefährlich. Jemand, der solch eine sadistische Ader hat, den können wir schwer behandeln.”

In einer anderen Ecke des Internets warten derweil Nutzer weltweit gespannt darauf, wie es weitergeht. H. hatte kurz nach dem Mord Bilder vom Tatort und Sprachnachrichten per Whatsapp an einen Chat-Freund geschickt. „Habe gerade den Nachbarn umgebracht, fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an“, sagt er in beiläufigem Ton. Er klingt fast gelangweilt. „Vielleicht locke ich noch einen Nachbarn rüber und mach dann das Gleiche.“

Auf der Plattform 4Chan tauchten Bilder von den Tatorten auf. (Symbolbild) © Pond5 images/imago

Statt sofort zur Polizei zu gehen, lädt der Kumpel das Material erstmal beim Portal 4Chan hoch. Das Portal ist ein sogenanntes Imageboard, Nutzer posten anonym vornehmlich Bilder und kurze Texte. Die Webseite ist öffentlich zugänglich, Millionen Menschen besuchen sie. Besonders der sogenannte Random-Channel, kurz „/b/“, ist voll mit Gewaltbildern, Verschwörungstheorien und pornografischen Inhalten. Schnell sammeln sich zahlreiche Kommentare unter den Posts. „1st Murder on /b/ nice“, schreibt einer. „Fucking mad man, he did it“, ein anderer. Nur einmal merkt jemand an, dass das ein Fall für die Polizei sei.

Bilder vom Doppelmord von Herne im Netz: „Man ahnt vielleicht, dass da was nicht okay ist“

Eine Frage, die später beim Prozess gegen H. immer wieder gestellt wird: Wie kann es sein, dass so viele Menschen einem Mörder zugesehen haben, ohne einzugreifen? Dahinter stecke ein bekanntes Phänomen, sagt Claus-Christian Carbon. Er ist Professor für allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Uni Bamberg und erklärt: „Man ahnt vielleicht, dass da was nicht okay ist. Aber wenn der Rahmen halbwegs seriös wirkt, also in dem Fall eine öffentlich zugängliche Internetseite existiert, und viele andere ebenfalls zuschauen, dann denkt man: Es kann ja nicht ganz falsch oder verboten sein, was da gezeigt wird, oder dass ich mir das ansehe.“

Doppelmord von Herne: Was 2017 passiert ist Fotostrecke ansehen

Zumal bei 4Chan alle Nutzer vollkommen anonym sind. „Das ist ein weiterer Grund: Wenn ich das anzeige, trete ich aus der Anonymität heraus. Das ist unbequem, ich muss mit Folgen rechnen und zugeben, dass ich mir Bilder auf solchen Portalen anschaue“, erklärt Carbon.

Niemand ahnte: Marcel H. war längst in der Wohnung seines zweiten Opfers

Während die Polizei im März 2017 fieberhaft in einem 120-Kilometer-Radius um Herne nach Marcel H. sucht, tauchen bald schon wieder furchtbare Bilder bei 4Chan auf. Niemand ahnt, dass der Mörder noch immer in der Stadt ist. Er hat Unterschlupf bei seinem Freund Christopher gefunden, knapp sechs Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Der 22-Jährige weiß noch nicht, dass er einen Mörder zu Gast hat. Er freut sich über den Besuch, die beiden spielen „Yu-Gi-Oh!“ am PC. Am nächsten Morgen erfährt Christopher aus den Nachrichten, dass Marcel H. von der Polizei gesucht wird und konfrontiert ihn damit. „Das ist sein Todesurteil“, so formuliert es die Staatsanwaltschaft später im Mordprozess. H. zückt sein Messer, sticht immer wieder auf seinen Freund ein, stranguliert ihn schließlich mit einem Gürtel.

Die Spurensicherung der Polizei am 10. März 2017 vor dem Haus, in dem Marcel H.s zweites Opfer Christopher gewohnt hatte. H. hatte dort ein Feuer gelegt, eine verkohlte Matratze aus der Wohnung zeugt davon. © Marcel Kusch/dpa

Er macht Fotos vom Leichnam, bevor er ihn in einen Teppich einwickelt. Dann meldet er sich selbst bei 4Chan. Schreibt Nachrichten in den „/b/“-Channel, zeigt die Bilder von Christophers Körper und kündigt ein „großes Finale an“. Um 21 Uhr am 9. März werde etwas passieren. Manche feuern ihn an: „Liefern jetzt, wie versprochen!“, schreibt einer. Unter das Bild vom getöteten Christopher.

Konsum drastischer Bilder verändert Normwerte: Man braucht mehr

Wie sind solche Reaktionen zu erklären? Durch den Konsum von Inhalten auf Portalen wie 4Chan veränderten sich auf Dauer auch Normwerte: „Je drastischer die Szenen werden, die ich mir anschaue, desto normaler finde ich Bilder, die mich zuvor noch schockiert hätten“, erklärt Carbon. Sprich: man stumpft ab und braucht krassere Reize, noch mehr Bilder, um getriggert zu werden.

Ein vergleichbares Muster gebe es beim Anschauen von Pornografie, zum Beispiel bei sogenannten Rachepornos, bei denen intime Bilder gegen den Willen der Gezeigten ins Internet gestellt werden. „Die Leute merken vielleicht, dass das nicht okay ist, aber beruhigen sich mit dem Gedanken, dass es ja öffentlich abrufbar ist. Ein Stück weit lügen sie sich dabei in die eigene Tasche.“ Hinzu komme, dass für manche Menschen nicht immer ganz klar sei, was im Netz inszeniert und was echt ist. „Vielleicht haben manche das wirklich halb für ein Spiel und halb für Ernst gehalten“, so der Psychologe.

Empathie beim Anschauen von Bildern geringer

Ähnlich sieht es Claudia Paganini, sie ist Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Wer besonders viel Zeit auf Portalen wie 4Chan verbringe, verändere sich. „Das ist eine spezielle Klientel, der Voyeurismus ist stark ausgeprägt. Wie viele andere Konstanten ist er genuin menschlich, der entsteht nicht durch digitale Plattformen. Aber er wird verstärkt und immer wieder bedient“, so Paganini. Auch die Neurobiologie spiele eine Rolle. „Die Empathie ist beim Anschauen von Bildern oder bei der Kommunikation über den Bildschirm viel geringer, als wenn wir im echten Leben und unmittelbar mit anderen Menschen zu tun haben.“

Die Spiegelneuronen im Hirn, die letztlich für Empathie verantwortlich sind, würden beim Ansehen von Bildern oder Videos weniger angeregt, als wenn die Szenen direkt vor den eigenen Augen passierten. Das Verhalten der 4Chan-Nutzer von damals zeige das auf extreme Weise exemplarisch. Die Grundmechanismen begegneten uns aber jeden Tag. „Fehlende Empathie im Netz ist die Ursache für Hatespeech und Hetze. So entstehen digitale Shitstorms, unter denen Menschen in der analogen Welt dann zu leiden haben.“

„Digitale Zivilcourage ist unterentwickelt“

Die digitale Zivilcourage sei insgesamt unterentwickelt, das habe sich seit 2017 sicher nicht geändert. Bloße Aufklärung reiche dafür auch nicht, so Paganini. „Wissen allein ist zu wenig, um Verhalten zu verändern. Man muss es auf emotionaler Ebene nachvollziehen. Nutzer müssen wirklich verstehen, dass sie es auch im Internet mit anderen Menschen aus Fleisch und Blut zu tun haben.“

Carbon formuliert es noch drastischer: „Wir sind in Deutschland totale Amateure, wenn es um soziale Kompetenzen geht. In der Schule muss systematisch gelehrt und eingeübt werden, was es heißt, mit anderen Menschen mitzufühlen.“

Marcel H. lebenslang im Gefängnis – Portal 4Chan gibt es bis heute

Marcel H. hatte das nie richtig gelernt, heißt es später im Prozess in psychologischen Gutachten. Am 9. März 2017, um 21 Uhr, passiert das, was H. großspurig als „großes Finale“ bei 4Chan angekündigt hatte. Er zündet die Wohnung von Christopher an, verlässt das Haus und betritt einen griechischen Imbiss um die Ecke.

Marcel H. tauchte in diesem Imbiss auf und ließ sich mit der Polizei verbinden. © Roland Weihrauch/dpa

„Ich bin der aus dem Internet“, sagt er zum verdutzten Besitzer und lässt sich telefonisch mit der Polizei verbinden, die ihn kurze Zeit später festnimmt. Nach einem monatelangen Prozess wird er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt – mit der Option der anschließenden Sicherungsverwahrung. Das Portal 4Chan gibt es bis heute, auch den berüchtigten „/b/“-Channel. (pen)