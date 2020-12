Markus Söder verkündete eine Verschärfung der Corona-Regeln für Bayern. Nun muss der Landtag zustimmen. Der CSU-Chef gibt auch erneut eine Regierungserklärung ab.

Markus Söder verkündete schärfere Corona*-Regeln für Bayern. Nun muss der Landtag zustimmen.

Der CSU-Chef gibt am Dienstag um 14 Uhr außerdem eine Regierungserklärung ab.

Update vom 8. Dezember, 12.54 Uhr: Heute stimmt der Landtag über den verschärften Corona-Kurs für Bayern ab. Zuvor gibt Markus Söder eine Regierungserklärung ab. Diese können Sie um 14 Uhr hier im Live-Stream und Ticker verfolgen.

Heute Regierungserklärung von Söder: Landtag stimmt über verschärften Corona-Kurs ab - es kommt zu Novum

Erstmeldung vom 8. Dezember, 9.09 Uhr: München - Anders als in den Monaten zuvor stellt die bayerische Staatsregierung ihren neuen Corona*-Kurs vor dem Inkrafttreten zur Abstimmung. Die Zustimmung des Landtags gilt als sicher, doch es dürfte auch Kritik geben. Zu Beginn der Sitzung gibt Ministerpräsident Markus Söder* außerdem eine Regierungserklärung ab.

Coronavirus in Bayern: Söder verkündet nach Sondersitzung Regel-Verschärfung der Maßnahmen

Am Sonntag (6. Dezember) rief Söder sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen. Grund waren die nach wie vor hohen Corona*-Infektionszahlen im Freistaat. Anschließend verkündete der CSU*-Chef eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Diese sollen - nach der Zustimmung des Landtags - am Mittwoch (9. Dezember) in Kraft treten.

Die steigende Zahl der Todesfälle zeigt den Ernst der Lage. Wir sind nicht bereit, das so hinzunehmen. Das ständige Kleinreden und Leugnen von Corona ist ein Problem. Die Grundphilosophie heißt jetzt: Daheim bleiben. — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 7, 2020

Die Freien Wählern akzeptieren den härteren Lockdown nur mit zusammengebissenen Zähnen. Sie reden lieber über Lockerungen - Söder aber schon über die nächsten Verschärfungen.*

Coronavirus in Bayern: Landtag stimmt über Söders verschärften Corona-Kurs ab

Obwohl die Zustimmung schon aufgrund der Befürwortung der Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern sicher ist, sieht Söder darin keine „Symbolpolitik“. Vielmehr sei es die Verantwortung des Landtags, das letzte Wort zu haben.

Die neuen Regeln sehen vor: Nur aus driftigen Gründen darf man dann die eigene Wohnung noch verlassen. Der Plan sieht auch die erneute Ausrufung des Katastrophenfalls* für den Freistaat vor. Außerdem auch den Wechsel von Schülern in höheren Klassen in den Hybrid- beziehungsweise kompletten Distanzunterricht sowie ein landesweites Verbot für den Konsum von Alkohol unter freiem Himmel. Einen Überblick über die Regeln finden Sie hier.

Söder verkündet schärfere Corona-Regeln für Bayern: Mehr Kontrollen zur Einhaltung der Auflagen

Söder kündigte außerdem bereits an, dass es im Handel und in der Öffentlichkeit mehr Kontrollen zur Einhaltung der Auflagen geben soll. Der Landkreis Regen kündigte bereits am Montagabend an, dass alle Schüler, auch Grundschüler, ab Mittwoch Distanzunterricht bekommen sollen. Dort war die Zahl der Neuinfektionen* besonders hoch.



Von Seiten der Opposition dürfte es trotz meist grundsätzlicher Zustimmung zum verschärften Kurs auch Kritik geben. Grüne, SPD und FDP hinterfragen dabei aber nur einzelne Maßnahmen oder den Zeitpunkt und fordern bisweilen gar weitergehende Vorgaben wie eine generelle Maskenpflicht auf allen Straßen (SPD) oder Betriebsschließungen über Neujahr (Grüne). Einzig die AfD lehnt jegliche Corona*-Schutzmaßnahmen seit Monaten pauschal ab. Aus ihrer Sicht fehlt es an einer wissenschaftlichen Grundlage.

Schuldriger Umgang sorgt für hohe Corona-Zahlen - Söder hält Lockerungen an Weihnachten für legitim

Söder hatte bereits am Montag betont, dass der teils schludrige Umgang mit den Corona*-Auflagen ein Grund für die weiterhin hohen Infektionszahlen ist. Dennoch sei es aus seiner Sicht legitim, dass die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten gelockert werden. Auch nächtliche Besuche in Gottesdiensten sind dann erlaubt, allerdings gelten auch hier strengere Vorgaben wie permanente Maskenpflicht und Gesangsverbot. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

