Nach Corona-Gipfel: Söder verkündet heute neue Maßnahmen für Bayern - hier live

Nach dem Corona-Gipfel ist vor der Kabinettssitzung. Am heutigen Dienstag sitzen die bayerischen Minister zusammen und beraten über die neuen Corona-Regeln für den Freistaat. Die Ergebnisse gibt‘s hier live.

Am Montagabend (22. März) berieten die Länder mit Kanzlerin Angela Merkel* über das weitere Vorgehen in der Corona*-Krise. Die Ergebnisse lesen Sie hier.

Wie die Beschlüsse in Bayern umgesetzt werden, berät das bayerische Kabinett ab 10 Uhr.

Um 12 Uhr tritt Markus Söder* vor die Presse und verkündet die neuen Corona-Regeln für Bayern. Hier begleiten wir die Pressekonferenz live im Ticker und Live-Stream.

München - Bis in die Morgenstunden haben Bund und Länder gestern um einen gemeinsamen Corona-Kurs gerungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war live im Kanzleramt mit dabei. Es war wieder einmal ein Gipfel der unrühmlichen Superlativen. Der mit der längsten Pause und der mit der längsten Dauer insgesamt. Fest steht, dass der Corona-Lockdown bis 18. April verlängert wird und dass es keine Sonderregeln für die Osterfeiertage geben wird. Hier die Einigung von gestern Abend in einer Übersicht:

Droht harter Corona-Lockdown in Bayern? Hier die Einigungen vom Corona-Gipfel

Lockdown-Verlängerung bis 18. April

Scharfe und konsequente Notbremse ab einer Inzidenz von 100 für den jeweiligen Kreis oder die Stadt

Keine Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für Ostern

Ausgangssperren bleiben Ländersache

Ein Super-Lockdown über Ostern (1. bis 5. April) soll die Infektionszahlen drücken

Welche Corona-Regeln gelten bald für Bayern? Söder verkündet die Neuerungen am Mittag

Wie genau nun Markus Söder diese Vereinbarungen in Bayern umsetzen will und ob für den Freistaat eventuell ein deutlich strengerer Sonderweg droht, erfahren wir um 12 Uhr. Dann will Markus Söder nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts vor die Presse treten und die neuen Corona-Regeln für Bayern verkünden. Wir begleiten die Pressekonferenz hier im Ticker und Live-Stream.