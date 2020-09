Mann gibt Sicherheitsmitarbeiter Kopfnuss, weil er sich nicht an Maskenpflicht halten will

Am Eingang des Einkaufszentrums Gerber in Stuttgart kam es zu einer Tätlichkeit eines Maskenverweigerers.

Einkaufszentrum in Stuttgart

In einem Einkaufszentrum in Stuttgart wurde ein Sicherheitsmitarbeiter von einem Mann angegriffen, der sich nicht an die Maskenpflicht halten wollte. Er versetzte ihm einen Kopfstoß.