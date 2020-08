Maskenverweigerern in Baden-Württemberg drohen härtere Strafen - „Werden von der Polizei abgeholt“

Der baden-württembergische Verkehrsminister kündigt stärkere Kontrollen der Maskenpflicht in Bahnen und Bussen an.

Hohe Bußgelder bei Verstößen

von Lisa Schönhaar schließen

Die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt wieder an. Dennoch weigern sich immer mehr Menschen, in öffentlichen Verkehrsmitteln Maske zu tragen - das kann Konsequenzen haben.