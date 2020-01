McDrive-Kunde antwortet nicht: Als besorgte McDonalds-Mitarbeiterin nachsieht, kann sie es kaum glauben

Aufregung bei McDonald's: Eine Mitarbeiterin des McDrive in Geseke (NRW) machte sich Sorgen um einen Kunden, der auch nach mehrfacher Aufforderung über Mikrofon keine Bestellung aufgab. Also schaute sie nach.

Geseke/Kreis Soest (NRW) - Aufregung, Rätselraten und Sorge in der McDonald's-Filiale in Geseke (Kreis Soest). Nach mehrmaliger Ansprache über das McDrive-Außenmikrofon gab ein Kunde am Samstag (25. Januar) immer noch keine Bestellung auf.

Als die Mitarbeiter von McDonalds hinausgingen, um nachzusehen, trafen sie auf einen schlafenden Mann. Er war im McDrive hinter dem Steuer seines Pkw eingenickt. Die Angestellten weckten ihn.

Nachdem er seine Bestellung aufgegeben hatte, wurde er zum Warten aufgefordert. Als schließlich die Polizei eintraf, gab es die zweite große Überraschung, schreibt Soester-Anzeiger.de*.

