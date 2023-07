Milliarden verschwendet: Krankenkassen zahlen Apotheken horrende Summen für Krebsmedikamente

Von: Momir Takac

Apotheker stehen im Verdacht, sich auf Kosten der Krankenkassen und Beitragszahler bereichert zu haben. Es geht um Krebs-Infusionen.

München - Es erinnert etwas an die Zeit der Corona-Pandemie, als sich einige wenige an der Not der Menschen bereicherten. Damals waren es fragwürdige Masken-Deals von Politikern oder Betrug bei Corona-Tests durch Kriminelle. Jetzt könnten Apotheker in einen Skandal verwickelt sein. Es geht um Krebsmedikamente, die für Menschen über Leben oder Tod entscheiden können.

Es besteht der Verdacht, dass sich einige Apotheker durch hohe Aufschläge bei der Herstellung von Krebs-Medikamenten bereichern. Auf die Schliche gekommen ist ihnen eine gemeinsame Recherche von NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und das ARD-Magazin Monitor. Die Journalisten sichteten Preislisten von Großhändlern über mehrere Jahre. Dabei fiel ihnen auf, dass der Preis eines Großhändlers und die tatsächliche Erstattung der Kassen für ein Medikament deutlich divergierte.

Krebs-Apotheker sollen sich auf Kosten der Krankenkassen um bis zu 1000 Euro pro Infusion bereichert haben

In den Berichten ist von mehreren Hundert Millionen Euro pro Jahr die Rede. Doch wie kann das sein? In Deutschland besitzen rund 300 Apotheker eine Sonderlizenz. Sie dürfen Krebsinfusionen selbst zubereiten. Dazu kaufen sie beim Großhändler eine Packung eines Medikaments für einen Betrag zwischen 350 und 400 Euro. Dann bereiten sie - in wenigen Minuten - die Infusion je nach Größe und Gewicht der Patientinnen und Patienten zu. Für das fertige Produkt zahlen die Krankenkassen, die ohnehin mit einem Milliarden-Defizit kämpfen, zwischen 1100 und 1450 Euro. Obendrauf gibt es noch eine Aufbereitungspauschale von 100 Euro pro Infusion. Macht teils mehr als 1000 Euro extra.

Apotheker könnten sich bei Krebsmedikamenten bereichert haben. © IMAGO/Kevin E. Schmidt

Die Journalisten fanden heraus, dass die Krankenkassen allein bei den fünf umsatzstärksten Generika-Wirkstoffen zuletzt pro Jahr bis zu einer halben Milliarde Euro hätten einsparen können. Geld, das bei den 300 Apothekern mit Sondererlaubnis landete. Möglich ist das, weil Krebs-Apotheker mit Herstellern und Großhändlern über den Preis der Medikamente frei verhandeln können. Bei mehr als 90 Prozent der Arzneimittel gilt in Deutschland eine Festpreisregelung.

Krankenkasse AOK will Einkaufspreise der Apotheker für Krebs-Infusionen nicht kennen

Der AOK-Bundesverband versicherte den Medien auf Anfrage, die echten Einkaufspreise nicht gekannt zu haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte als Reaktion auf die Recherchen, dies sei „auf jeden Fall etwas, was wir auch regulatorisch angehen müssen“. Die hohen Gewinne seien „kein haltbarer Zustand“. Lauterbach bezweifelt die Unkenntnis der Krankenkassen.

Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, Wolf-Dieter Ludwig, erklärte die enormen Verdienstmöglichkeiten der Krebs-Apotheker für „absolut ungerechtfertigt“. Dieses Geld könnte man in eine bessere schmerzmedizinische Versorgung von Krebspatienten investieren, sagte er dem Recherche-Verbund. Es sei ein „Versäumnis, dass man in diesem Bereich diese enormen Gewinne weiterhin erlaubt und dort nicht schärfer durchgreift“. Bereits 2019 gab es Ermittlungen wegen mutmaßlichem Millionenbetrug um Krebsmedikamente. (mt/afp)