Mehr als 800 Quadratmeter Fläche: In Baden-Württemberg steht die weltweit größe Kino-Leinwand

Von: Sina Alonso Garcia

Eintauchen und staunen: Ein Kino in Baden-Württemberg verfügt über die weltgrößte Kinoleinwand. © Bernd Weißbrod/dpa

Filmerlebnis der Superlative: In Baden-Württemberg steht eine Kino-Leinwand, die es in sich hat. Auf stolzen 814,9 Quadratmetern können Filmfans Blockbuster verfolgen und gänzlich in die Welt ihrer Helden eintauchen.

Baden-Württemberg – In Baden-Württemberg erwartet Kinofans ein Erlebnis der Superlative. Mit einer beeindruckenden Größe von 814,9 Quadratmetern bietet die größte Kino-Leinwand der Welt ein unvergleichliches Filmevent, wie BW24 berichtet. Doch das ist nicht alles, was das Kino zu bieten hat. Neben der gigantischen Leinwand lockt es mit weiteren Highlights, wie dem ersten Bettenkino Süddeutschlands.

