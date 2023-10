In NRW gibt es eine Geisterautobahn: Warum hier niemand mehr fährt

Von: Oliver Schmitz

Zwischen Köln und Aachen gibt es einen A4-Abschnitt, der komplett verlassen ist. Straßen und Leitplanken sind noch da, aber sonst herrscht Stille.

Nach der Stilllegung wurde der ehemalige A4-Abschnitt nicht komplett zurückgebaut. © Eibner/Imago

Manheim/Kerpen – Die A4 ist einer der längsten und wichtigsten Autobahnen in ganz Deutschland. Dennoch gibt es in Nordrhein-Westfalen einen Abschnitt, über den mittlerweile kein einziges Auto mehr fährt. Denn die Trasse im Rhein-Erft-Kreis, zwischen Köln und Aachen, wurde für den Verkehr komplett eingestellt. Grund ist, dass das 17,6 Kilometer lange Streckenstück bei Kerpen um 1,7 Kilometer Richtung Süden verlegt worden. Doch der Rückbau wurde bis heute nicht vollständig vollzogen. Einige Abschnitte der Autobahn sind somit immer noch vorhanden. Teils noch mit alten Straßen, Leitplanken und Überquerungsbrücken. Lediglich die Schilder wurde konsequent entfernt.

24RHEIN erklärt, was der Grund für die A4-Verlegung war und wie der Abschnitt heute sinnvoll genutzt wird.