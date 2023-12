Alarmierender Anstieg: Gewaltkriminalität in Hamburg nimmt zu

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Eine Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Die Gewaltkriminalität in Hamburg steigt alarmierend an. Insbesondere in den Stadtteilen St. Georg und St. Pauli sind die Zahlen besorgniserregend.

Hamburg – In Hamburg verzeichnet man eine anhaltende Zunahme der Gewaltverbrechen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zeigt einen Anstieg der gemeldeten Fälle von Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub und schwerer Körperverletzung um fast 13 Prozent in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres. Dies geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Gesamtzahl der erfassten Straftaten stieg in diesem Zeitraum um 14,5 Prozent auf nahezu 160.000.

„Die Straßen Hamburgs werden immer unsicherer“: Mord und Totschlag verdoppelt

Der Senat merkte in seiner Antwort jedoch an, dass die PKS für eine jährliche Auswertung konzipiert ist. Die Aussagekraft bei Betrachtung kürzerer Zeiträume ist daher eingeschränkt. „Die Straßen Hamburgs werden immer unsicherer“, äußerte sich CDU-Fraktionschef Dennis Thering gegenüber der dpa. „Die Tatsache, dass es allein in den ersten drei Quartalen dieses Jahres bereits 18 vollendete und 34 versuchte vorsätzliche Tötungsdelikte in Hamburg gab, ist beunruhigend.“ Laut Senatsantwort hat sich die Zahl der vollendeten Fälle von Mord und Totschlag im Vergleich zum ersten Dreivierteljahr 2022 verdoppelt.

Es gab ebenfalls signifikante Zunahmen bei Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und Raub. Diese stiegen um rund 37 beziehungsweise fast 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Widerstand gegen die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung stiegen sogar um fast 54 Prozent auf nahezu 5800 Fälle.

Hamburg-Mitte ist Hotspot: Geringster Anstieg in Altona

„Rund 70 Prozent des Anstiegs der Fallzahlen in Hamburg sind auf den Bezirk Hamburg-Mitte zurückzuführen“, so der Senat. Die Stadtteile St. Georg und St. Pauli, bekannt für den Hauptbahnhof und das Vergnügungsviertel, verzeichnen die höchsten Zahlen. „Hier beeinflussen unter anderem die Belebung des öffentlichen Raumes nach dem Ende der Corona-Maßnahmen und verstärkte Polizeipräsenz die Fallzahlenentwicklung.“ Der geringste Anstieg wurde im Bezirk Altona festgestellt.

Nachrichten aus Hamburg direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

Thering forderte, dass „Polizei und Justiz von SPD und Grünen in der gesamten Stadt endlich so aufgestellt werden, dass die Täter schnell ihrer gerechten Strafe zugeführt werden“. Er bezeichnete den erheblichen Anstieg ausländischer Tatverdächtiger als alarmierend. Laut Senatsantwort stieg die Zahl vor allem bei Verdächtigen unter 21 Jahren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, bereinigt um ausländerrechtliche Verstöße, um mehr als ein Drittel.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.