Rekord in Hamburg: Stadtteilschüler starten direkt in Ausbildung

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Das Hamburger Rathaus. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Die Schulbehörde in Hamburg feiert einen Rekord: 44 Prozent der Stadtteilschüler beginnen direkt eine Ausbildung. Ein spezielles Schulfach bereitet sie darauf vor.

Hamburg – Die Schulbehörde in Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, dass kein Teenager nach der zehnten Klasse in der Übergangsphase von der Schule zur Berufswelt untergeht. Dieses Vorhaben ist seit einem Jahrzehnt in Kraft. In diesem Jahr hebt die Behörde insbesondere einen Erfolg hervor.

Nach der zehnten Klasse in die Berufwelt: Fast die Hälfte der Absolventen legt gleich los

In Hamburg haben dieses Jahr mehr Stadtteilschülerinnen und -schüler als jemals zuvor direkt nach der zehnten Klasse eine Berufsausbildung aufgenommen. Etwa 44 Prozent der 4281 Absolventinnen und Absolventen der Stadtteilschulen haben unmittelbar eine Ausbildung begonnen. Das ist ein neuer Rekord, wie die Behörde für Schule und Berufsbildung nach der Senatssitzung im Rathaus am Dienstag mitteilte. Der Hauptgrund dafür ist das neue Fach „Berufs- und Studienorientierung“ an den Stadtteilschulen. Es bereitet die Schülerinnen und Schüler auf den Übergang in eine Ausbildung vor.

Seit 2010 gibt es in Hamburg bei den weiterführenden Schulen nur noch Stadtteilschulen und Gymnasien ab der fünften Klasse. Die Stadtteilschulen ersetzen Haupt-, Real- und Gesamtschulen und bieten Abiturprüfungen nach neun Jahren an. An den Gymnasien können die Jugendlichen in Hamburg das Abitur bereits nach acht Jahren machen.

„Das Hamburger Übergangsmanagement nach der zehnten Klasse ist ein echter Erfolg!“, betonte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Seit einem Jahrzehnt gilt in Hamburg nach der zehnten Klasse: „Niemand darf durch das soziale Netz fallen, niemand wird allein gelassen“, so seine Behörde. Schulen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendberufsagentur begleiten die Jugendlichen eng. Sie analysieren ihren Verbleib nach der zehnten Klasse und vermitteln bei Bedarf Ausbildungsplätze oder eine Ausbildungsvorbereitung.

Fast zwei Drittel: Ausbildungsplätze für Schulabgänger

Fast die Hälfte der Jugendlichen, die im letzten Jahr nach der zehnten Klasse keinen Ausbildungsplatz fanden und noch schulpflichtig waren, schafften es in diesem Jahr nach einer Ausbildungsvorbereitung an berufsbildenden Schulen in eine Ausbildung. „Etwa zwei Drittel aller Hamburger Schulabgänger haben ein Jahr nach dem Schulabschluss einen Ausbildungsplatz“, sagte Rabe mit Blick auf die Absolventinnen und Absolventen des letzten Jahres.

Nachrichten aus Hamburg direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

Im Jahr 2022 begannen laut Angaben etwa 41 Prozent der Absolventinnen und Absolventen der Stadtteilschulen direkt nach der zehnten Klasse eine Ausbildung. Im Jahr 2012 waren es nur etwa 25 Prozent.

Sönke Fock, der Leiter der Arbeitsagentur Hamburg, sprach die Schülerinnen und Schüler der Klassen acht bis zehn der Stadtteilschulen direkt an: „Es gibt viele spannende Ausbildungsberufe in Hamburg, die ihr während der Schulzeit entdecken könnt.“ Die Hamburger Wirtschaft bildet in fast allen Ausbildungsberufen aus - „ob im Hafen, im Hotel oder im Krankenhaus, bei der Polizei, im Handwerk oder in der Luftfahrt“. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.