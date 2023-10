Mehrere Arbeiter bei Gerüst-Unfall in Hamburg getötet – Feuerwehr in der Hafencity im Großeinsatz

Von: Sebastian Peters

Mehrere Menschen sind bei einem Arbeitsunfall in der Hafencity in Hamburg gestorben. Ein Gerüst ist in einem Schacht herabgestürzt. Die Chicagostraße ist seitdem gesperrt.

1 / 7 Vier Menschen sind auf einer Großbaustelle in Hamburg gestorben © Bodo Marks/dpa

2 / 7 Auf der Baustelle sollen rund 700 Personen gearbeitet haben © Elias Bartl

3 / 7 Auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg sind vor Ort © Bodo Marks/dpa

4 / 7 Auf der Baustelle sollen rund 700 Personen gearbeitet haben © Bodo Marks/dpa

5 / 7 Für die Einsatzkräfte und auch für die betroffenen Mitarbeiter sind Seelsorger vor Ort im Einsatz © Elias Bartl

6 / 7 Der Feuerwehrkran ist vorsorglich vor Ort, um mögliche Teile aus dem Fahrstuhlschacht zu bergen © Steven Hutchings/dpa

7 / 7 Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und sucht nach verschütteten © Elias Bartl