Mehrere Verletzte nach Polizeischüssen in Gummersbach

Von: Benjamin Stroka

In Gummersbach (NRW) wurden am Dienstagmittag mehrere Menschen verletzt. Ein Polizist feuerte seine Dienstwaffe bei einer möglichen Bedrohungslage ab.

Gummersbach – Es gibt mehrere Verletzte nach einem bislang noch unklaren Vorfall in Gummersbach (Oberbergischer Kreis in NRW). Dort hat am Dienstagmittag in der Innenstadt von Gummersbach ein Polizist seine Dienstwaffe abgefeuert und damit mindestens eine Person verletzt.

Gummersbach: Unter den Verletzten ist auch ein Polizist

Bei dem Vorfall in der Gummersbacher Innenstadt wurden mehrere Menschen verletzt (Symbolbild). © Tim Oelbermann/Imago

„Bei einem Einsatz der Polizei ist es gegen 12:20 Uhr zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch in der Gummersbacher Innenstadt gekommen“, teilte die Polizei vor Ort mit. Die Schüsse sollen während einer Bedrohungslage abgefeuert worden sein, berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger.

Die Polizei Köln, die infolge des Schusswaffengebrauchs die Ermittlungen in dem Fall übernimmt, spricht inzwischen von mehreren Verletzten. Unter ihnen befindet sich auch ein Polizist, wie ein Sprecher gegenüber 24RHEIN von Ippen.Media bestätigte. Zur Schwere der Verletzungen und zur Anzahl der Verletzten konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Allerdings seien mehrere Personen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie der Polizist verletzt wurde und ob er möglicherweise versehentlich durch die Dienstwaffe eines Kollegen getroffen wurde, ist ebenfalls noch unklar. Vor Ort sind inzwischen erste Kräfte der Spurensicherung eingetroffen, berichtet ein dpa-Fotograf.

Polizei sperrt Gummersbacher Innenstadt

Zu den Hintergründen ist bislang nur wenig bekannt. Der Vorfall soll sich zumindest in Teilen in der Fußgängerzone in der Gummersbacher Innenstadt abgespielt haben. Mehrere Einschusslöcher seien demnach in der Fensterscheibe eines Backgeschäfts zu sehen sein, berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger.

Die Innenstadt wurde im Bereich der Hindenburgstraße von der Polizei gesperrt. Die Situation sei stabil, teilte die Polizei mit. Eine Gefährdung für Unbeteiligte bestehe daher nicht. Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter. Im Laufe des Tages will die Polizei neue Informationen mitteilten. (bs)

Weitere Informationen folgen.