Baby kommt mit schweren Kopfverletzungen in Klinik: Schrecklicher Verdacht gegen Vater (23)

Memmingen - Mit massiven Schädelverletzungen wurde ein fünf Monate alter Säugling ins Klinikum Memmingen im bayerischen Schwaben eingeliefert. Wie die Polizei berichtet, erstattete die dort am Sonntag (12.1.) diensthabende Ärztin Anzeige.

Memmingen in Bayern: Baby kommt mit schweren Kopfverletzungen in Klinik

Die im Krankenhaus anwesenden Eltern des Kindes, beide deutsche Staatsangehörige, wurden noch vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Memmingen vorläufig festgenommen. Bei der Mutter handelt es sich um eine 16-Jährige, die noch bei ihren Eltern lebt. Der Vater des Kindes ist 23 Jahre alt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei holte der Vater des Kindes das Baby vereinbarungsgemäß am Samstagnachmittag (11.1.) für eine Übernachtung ab. Am nächsten Tag stellte die Mutter des 23-Jährigen, die im selben Haus wohnt, erhebliche Verletzungen des Säuglings fest. Sie veranlasste die Einlieferung in das Krankenhaus.

Schrecklicher Verdacht gegen Vater von Säugling - Baby in Krankenhaus in Memmingen

Die Untersuchung des Kindes ergab laut Polizei „unter anderem eine akute lebensbedrohliche Gewalteinwirkung gegen den Kopf“. Akute Lebensgefahr für den Säugling bestehe aktuell aber nicht mehr.

Der Vater des Kindes wurde wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der Misshandlung Schutzbefohlener am Montag dem Ermittlungsrichter in Memmingen vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Die Mutter des Kindes wurde wieder freigelassen.

Wie der 23-Jährige das Baby verletzt haben soll, ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Aufklärung des Tathintergrundes dauern an.

Die Meldung der Polizei im Wortlaut:

„Am gestrigen Sonntag zeigte eine diensthabende Ärztin des Klinikums Memmingen bei der Polizei die Einlieferung eines knapp fünf Monate alten Säuglings mit massiven Schädelverletzungen an. Die im Krankenhaus anwesenden Eltern des Kindes, beide deutsche Staatsangehörige, wurden noch vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Memmingen vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm noch am gleichen Tag die Kriminalpolizei Memmingen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 23-jährige Kindsvater den Säugling vereinbarungsgemäß am Samstagnachmittag von der 16-jährigen Mutter, die bei ihren Eltern wohnt, für eine Übernachtung bei sich in Obhut genommen. Am Sonntagmorgen stellte wiederum die Mutter des im gleichen Haus wohnenden Kindsvaters bei dem Säugling erhebliche Verletzungen fest und veranlasste die sofortige Einlieferung in das Klinikum. Die gerichtsmedizinische Untersuchung des Babys am heutigen Montag ergab unter anderem eine akute lebensbedrohliche Gewalteinwirkung gegen den Kopf, wobei aktuell keine Lebensgefahr besteht. Der Vater des Kindes wurde wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der Misshandlung Schutzbefohlener am Montagnachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete. Er befindet sich nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Die Mutter des Kindes wurde aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Aufklärung des Tathintergrundes dauern an.“

