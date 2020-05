Angela Merkel im Bundestag zur Corona-Krise: Grenzkontrollen sollen gelockert werden 

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird während einer Sitzung im Bundestag den Parlamentariern Rede und Antwort stehen - auch zu Grenzkontrollen. Der Live-Ticker.

Berlin – Angela Merkel steht am Mittwoch ab 13 Uhr den Abgeordneten im Bundestag Rede und Antwort zur Corona-Krise. Besonders Merkels Politik zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus* dürfte Thema der Sitzung sein. Die Kanzlerin wird die Sitzung mit einem Vortrag zu einem aktuellen Thema eigener Wahl beginnen, danach können die Parlamentarier dazu und auch zu anderen Themen Fragen stellen. Oppositionspolitiker hatten die Kanzlerin in den vergangenen Tagen wiederholt aufgefordert, dem Parlament ihre Corona-Politik zu erklären.

In der sogenannten Regierungsbefragung, der sechsten von Angela Merkel und der ersten innerhalb der Corona-Krise, dürfen auch Fragen zu Lockerungen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten gestellt werden. Angela Merkel wurde auch vorgehalten, sie habe sich gegen die Ministerpräsidenten der Länder bei den Lockerungen der Beschränkungen* zur Eindämmung der Corona-Krise nicht durchsetzen können. Darüber hinaus sollen die Maßnahmen nicht immer im richtigen Verhältnis zu den persönlichen Freiheitsrechten gestanden haben.

Es besteht Hoffnung auf eine schrittweise Grenzöffnung zwischen Deutschland und den Nachbarländern. Das meldet die dpa und beruft sich dabei auf Teilnehmerkreise einer virtuellen Unionsfraktionssitzung im Bundestag. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe betont, dass Veränderungen der Grenzkontrollen angesichts der Corona-Krise nur in enger Kooperation mit den Nachbarn erfolgen könne. Jedoch sei ihr wichtig, dass die Kontrollen nicht „bis ultimo“ fortgesetzt würden, wird Merkel zitiert.

Wenn es die Infektionsraten zuließen, gebe es eindeutige Perspektiven zur Wiederherstellung des Schengensystems offener Binnengrenzen in Europa. Das Wichtigste sei die Öffnung der Grenzübergänge insgesamt. An vielen Stellen wäre aber ein zweistufiger Prozess notwendig. Am Freitag wolle sich Bundesinnenminister Horst Seehofer zum Thema äußern.

In der Corona-Krise ist Kanzlerin Merkel optimistisch: Schon bald könnten Reisen in die Nachbarländer möglich sein. Im Bundestag steht sie Rede und Antwort.

