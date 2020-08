DB-Mitarbeiter in ICE niedergestochen: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Ein DB-Mitarbeiter wird in einem ICE von einem Mann niedergestochen. Nach einer Notbremsung des Zuges flieht der Täter. Jetzt veröffentlicht die Polizei eine Täterbeschreibung.

Kontrolleur der Deutsche Bahn (DB) wurde in ICE mit Messer angegriffen

(DB) wurde in mit Messer angegriffen Notbremsung des Zuges auf der Strecke zwischen Augsburg und München

des Zuges auf der Strecke zwischen Augsburg und München Großfahndung der Polizei: Täterbeschreibung veröffentlicht

Update vom 17.08.2020, 13.24 Uhr: Einen Tag nach der Messerattacke in einem ICE auf der Strecke von München nach Augsburg veröffentlicht die Polizei weitere Details zu Tat und Täter. Bei dem DB-Mitarbeiter, der von einem unbekannten Mann, mit einem Messer schwer verletzte wurde, soll es sich um einen 60-Jährigen Fahrkartenkontrolleur handeln.

Bislang verlief die Großfahndung nach dem Mann erfolglos. Selbst ein Polizeihubschrauber konnten den Flüchtigen nicht ausfindig machen. Folgende Täterbeschreibung veröffentlicht die Polizei:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt und männlich

sprach deutsch mit Berliner Dialekt

ungepflegte Erscheinung

längere dunkelblonde Haare, kurzer Bart

er trug zur Tatzeit ein rotes T-Shirt und war barfuß unterwegs

hatte einen Rucksack dabei

etwa 185 bis 190 cm groß

Zeugen, die etwas zur Tat und den flüchtigen Mann sagen können, melden sich bei der Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0.

Messerangriff in Zug: Jetzt ermittelt die Kripo

Erstmeldung: München - In einem ICE der Deutschen Bahn (DB) ist es am Sonntag (16.8.2020) zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein Fahrkartenkontrolleur wurde von einem Mann mit einem Messer niedergestochen. Schwer verletzt betätigte der Bahn-Mitarbeiter noch die Notbremsung. Der Zug hielt an, der Täter nutzte sofort die Gelegenheit.

DB-Mitarbeiter im ICE mit Messer angegriffen: Schwer verletzt

Es war am frühen Sonntagabend, der Zug in Richtung Berlin über den Hauptbahnhof Frankfurt, war auf dem Weg von München nach Augsburg - eine beliebte Pendlerstrecke in Bayern. Ein Kontrolleur der Deutsche Bahn war im Zug unterwegs, um die Fahrscheine zu prüfen. Dabei wurde er aus noch ungeklärten Gründen von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt, wie die Polizei bestätigt.

Notbremsung nach Messerangriff: Großer Schreck im ICE zwischen München und Augsburg

Trotz seiner Verletzung betätigte der Fahrkartenkonrolleur direkt nach dem Angriff die Notbremsung und der ICE kam mitten auf der Strecke, zwischen Althegenberg und Fürstenfeldbruck zum Stehen. Eine Gelegenheit, die der Täter sofort nutzte. Sobald der Zug zum stehen gekommen war, schlug der Mann das Fenster eines Waggons ein, kletterte hinaus und verschwand. Sofort machte sich die Polizei aus Fürstenfeldbruck sowie die Bundespolizei auf die Suche nach dem Mann, der mit einem Cutter-Messer bewaffnet sein soll. Dies konnte die Polizei allerdings noch nicht bestätigen. Obwohl auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen ist, fehlt nach dem Messerangriff im ICE immer noch jede Spur von dem Täter.

Messerattacke im ICE: Polizei leitet Großfahndung ein

Der Fahrkartenkontrolleur der Deutschen Bahn (DB) wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, heißt es vonseiten der Polizei. Weitere Details zur Verletzung mit dem Messer sind derzeit noch nicht bekannt.

Warum der Mann den Fahrkartenkontrolleur angegriffen im Zug hatte, ist noch völlig unklar. „Die Motivation des Täters kennen wir nicht“, sagt ein Sprecher der Polizei. Die Deutsche Bahn reagierte betroffen: „Wir verurteilen diese Tat und sind mit unseren Gedanken bei unserem Kollegen, dem wir eine rasche Genesung wünschen", zitiert der Bayrische Rundfunk eine Sprecherin DB.

Spurensicherung am Bahnhof Augsburg: Grund für Messerangriff in ICE unklar

Für die Fahrgäste des betroffenen ICE ging es ab Augsburg nicht mehr weiter. Der Zug hatte nach dem Messerangriff im Augsburger Bahnhof Endstation und wurde dort auf weitere Spuren untersucht.