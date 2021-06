Mieter werfen Müll vom Balkon – jetzt kommt die Ratten-Invasion

Mieter einer Hochhaussiedlung in Köln werfen ständig Müll vom Balkon. Das zieht scharenweise die Ratten an.

Köln – Bewohner der Hochhaus-Siedlung am Kölnberg in Köln-Meschenich haben tierische Sorgen: Weil einige Mieter Müll vom Balkon werfen, kommen immer Ratten auf das Gelände. Eine richtige Invasion bahnt sich mittlerweile an.

Mittlerweile laufen die Nager sogar tagsüber völlig angstfrei über das Gelände am Kölnberg. Die Stadt ist verärgert, kann aber trotzdem nicht viel machen. Denn: Die Hochhaussiedlung am Kölnberg steht auf einem Privatgelände, weiß kreiszeitung.de. Das Ratten-Problem ist im sozialen Brennpunkt Köln-Meschenich nicht neu.