Mietpreiswucher für Flüchtlings-Unterbringung sorgt für Ärger in einer Gemeinde

Von: Susanne Fischer-Bolz, Annika Ketzler

Für die Flüchtlings-Unterbringung in Nachrodt-Wiblingwerde will eine Hausverwaltung 10 Euro pro Quadratmeter Das sorgt für Ärger und Ungereimtheiten.

Nachrodt-Wiblingwerde – Für drei Wohnungen vom Nachrodter Feld (NRW) möchte die Hausverwaltung zehn Euro pro Quadratmeter berechnen. Die Wohnungen wurden von der Gemeinde für Flüchtlinge beschlagnahmt. Das sorgt derzeit für Ärger im Sauerland – die Gemeinde möchte die geforderte Summe nicht zahlen. Die zuvor zuständige Hausverwaltung hat sich verabschiedet, eine Firma aus Bonn soll die Tätigkeit nun übernehmen. Dies wurde nach Anfrage allerdings von dem Unternehmen bisher weder bestätigt noch verneint. come-on.de erklärt die vielen Ungereimtheiten, die in der Sauerländer Gemeinde herrschen.

Derzeit sind 74 Ukrainer und 52 Flüchtlinge aus anderen Ländern in der Gemeinde. Und wöchentlich kommen neue dazu, die in Wohngemeinschaften untergebracht werden. Es gibt dort, so sagt die Flüchtlingsbeauftragte Sabrina Lippert. Einige finden eine eigene Wohnung, andere stellen einen Umverteilungsantrag bei der Bezirksregierung.