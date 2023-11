Millionenkracher 2023: Lose, Ziehung und Gewinne - alles zur NRW-Lotterie

An Silvester wird ohnehin gefeiert - warum nicht gleich auch noch einen Millionengewinn in der Lotterie? Westlotto bietet in Nordrhein-Westfalen auch 2023 wieder den „Millionenkracher“ an. © Monika Skolimowska/dpa/Illustration

Als Millionär ins neue Jahr - das ist dank „Millionenkracher“ 2023 möglich. Alles zu Losen, Ziehung und Gewinnen der NRW-Lotterie.

Hamm - An Silvester wird ohnehin gefeiert - warum nicht gleich auch noch einen Millionengewinn in der Lotterie? Westlotto bietet in Nordrhein-Westfalen auch 2023 wieder den „Millionenkracher“ an. Fünf Teilnehmer werden zum Millionär, doch auch in den Gewinnklassen darunter wird einiges an Geld verteilt. Der Verkauf der Lose für den Millionenkracher läuft noch bis Silvester - allerdings sollte man schnell sein, schreibt wa.de.

Der Millionenkracher ist eine sogenannte Losnummern-Lotterie, die nur NRW spielbar ist. Anders als etwa bei Lotto „6 aus 49“ und Eurojackpot werden bei dieser Sonderziehung keine eigenen Kreuzchen auf dem Spielschein gesetzt. Spielteilnehmer erhalten stattdessen eine per Zufallsgenerator gewählte Losnummer, die aus sieben Ziffern besteht. Jede Losnummer wird daher nur einmal vergeben. Und dann entscheidet das Glück.