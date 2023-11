Tödliche Schüsse in Offenburger Schule: Welche Strafe dem minderjährigen Schützen droht

Von: Teresa Toth, Sarah Neumeyer

In einer Schule in Offenburg erschießt ein 15-Jähriger mutmaßlich seinen gleichaltrigen Mitschüler. Ein Anwalt schätzt ein, welche Strafe er dafür bekommen könnte.

Offenburg – Ein 15-jähriger Jugendlicher soll am Donnerstag (9. November) in einer Schule in Offenburg auf seinen Mitschüler geschossen haben. Das ebenfalls 15-jährige Opfer starb an seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der Sonderkommission zu der Tat in Offenburg laufen seitdem auf Hochtouren.

Die Polizeibeamten erklärten noch am Abend der Tat, dass der 15-jährigen Verdächtigen bereits in Untersuchungshaft gekommen sei. Mit 15 Jahren ist er zwar minderjährig, entsprechend dem Jugendgerichtsgesetz jedoch strafmündig. Welches Strafmaß droht ihm?

Tödliche Schüsse an Schule in Offenburg durch 15-Jährigen – Strafmaß hängt von Schuldfähigkeit ab

In erste Linie hängt die Art der Strafe davon ab, ob der 15-Jährige – unabhängig von seinem Alter – tatsächlich strafmündig ist. Die Strafmündigkeit ist laut § 3 im Jugendgerichtsgesetz nicht gegeben, wenn der Verdächtige unter Entwicklungsverzögerungen leidet, erklärt Daniel Brunkhorst, Fachanwalt für Strafrecht aus Hannover, auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Sollte dies der Fall sein, könnten familiengerichtliche Maßnahmen folgen.

Zu den familiengerichtlichen Maßnahmen zählt beispielsweise die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung. Ist dies der Fall, kann das Kind aus der Familie genommen werden. „Es ist relativ offensichtlich, dass hier eine Kindeswohlgefährdung vorliegt“, betont Brunkhorst mit Blick auf den Fall des minderjährigen Tatverdächtigen aus Offenburg. Fragen, die aus Sicht des Anwalts in diesem Kontext gestellt werden müssen, sind: „Woher kommt die Waffe? Und warum dachte er, dass es eine gute Idee ist, jemanden zu verletzen?“

Waren die tödlichen Schüsse in einer Schule in Offenburg Mord oder Totschlag?

Wenn bei dem 15-jährigen Tatverdächtigen aus Offenburg keine Entwicklungsverzögerungen festgestellt werden und die volle Strafmündigkeit gegeben ist, kann dieser laut Brunkhorst entweder für Mord oder für Totschlag verurteilt werden. Bei einer Verurteilung ist eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren möglich. Diese kann in Form einer Gefängnisstrafe oder in einer Jugendsozialeinrichtung abgesessen werden.

Ein 15-Jähriger soll in einer Schule in Offenburg seinen Mitschüler erschossen haben. © Philipp von Ditfurth/dpa

Generell wird zwischen einer fahrlässigen Tötung und einer vorsätzlichen Tötung unterschieden. Bei einer vorsätzlichen Tötung wird zwischen Totschlag und Mord unterschieden. „Ein Totschlag liegt dann vor, wenn man jemanden tötet, ohne ein Mörder zu sein“, erläutert der Fachanwalt für Strafrecht. Das heißt, eine Person wird vorsätzlich getötet, jedoch ohne besondere Umstände.

Für einen Mord muss es entsprechende Mordmerkmale geben. Dazu gehören besonders grausame Vorgehensweisen, gemeingefährliche Mittel sowie heimtückisches Vorgehen: Das Opfer ist dann arglos und wehrlos. Bei einem Mord handelt es sich um eine besonders verwerfliche Form der vorsätzlichen Tötung.

15-Jähriger soll Mitschüler in Offenburg erschossen haben: Laut Anwalt wohl vorsätzliche Tötung

Bei einer fahrlässigen Tötung wird ein Mensch ungeplant und ungewollt getötet. Der tödliche Angriff in Offenburg kann voraussichtlich nicht als fahrlässige Tötung eingestuft werden. Die Tat muss wohl als vorsätzliche Tötung bewertet werden, erläutert Brunkhorst.

Folgende Beispiele nennt Brunkhorst, um den Unterschied zwischen Mord, Totschlag und fahrlässiger Tötung zu verdeutlichen:

Mord: Jemanden zu Tode quälen (grausame Vorgehensweise), vergiftete Lebensmittel servieren (gemeingefährliche Mittel), von hinten anschleichen und angreifen (Heimtücke) oder wenn weitere besonders verwerfliche Gründe für die Tötung vorliegen (zum Beispiel Fremdenhass).

Jemanden zu Tode quälen (grausame Vorgehensweise), vergiftete Lebensmittel servieren (gemeingefährliche Mittel), von hinten anschleichen und angreifen (Heimtücke) oder wenn weitere besonders verwerfliche Gründe für die Tötung vorliegen (zum Beispiel Fremdenhass). Totschlag: Mit dem Auto auf jemanden zufahren und sich damit abfinden, dass die Person stirbt, wenn sie nicht von der Straße geht. Oder die Tötung eines Menschen im gegenseitigen Streit.

Mit dem Auto auf jemanden zufahren und sich damit abfinden, dass die Person stirbt, wenn sie nicht von der Straße geht. Oder die Tötung eines Menschen im gegenseitigen Streit. Fahrlässige Tötung: Jemanden mit dem Auto erfassen, weil die Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich überschritten wurde. Es wurde zuvor aber davon ausgegangen, dass trotz schnellen Tempos nichts passiert und niemand getötet wird.

Schüsse in Schule in Offenburg: Tatverdächtiger könnte auch in forensische Psychiatrie kommen

Laut Brunkhorst muss zudem immer auch folgende Frage gestellt werden: Ist der Täter oder die Täterin geistig gesund? Nur bei voller geistiger Gesundheit ist eine Verurteilung entsprechend dem Jugendgerichtsgesetz möglich. Laut dem Anwalt liegt gerade bei Taten, bei denen die Tatperson Menschen umbringt, eine psychische Erkrankung vor. Beispielsweise eine akute Psychose.

Sollte der Tatverdächtige aus Offenburg psychisch krank sein, könnte er nicht entsprechend dem Jugendgerichtsgesetz belangt werden. Er würde „auf unbegrenzte Zeit, bis er nicht mehr gefährlich ist“ in eine forensische Psychiatrie kommen, so Brunkhorst. (tt)