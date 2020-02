Bei Verkehrskontrolle: Fahrer steigt mit Waffe in der Hand aus - dann folgt Schock-Entdeckung

Polizisten kontrollierten bei Minfeld einen Wagen. Der Fahrer stieg mit einer Waffe in der Hand aus. Dann machten die Beamten eine Schock-Entdeckung.

Minfeld - Bei einer Verkehrskontrolle machten Polizisten am Samstag in der Nähe von Minfeld (Rheinland-Pfalz) eine schockierende Entdeckung. Sie fanden eine Frau tot auf dem Beifahrersitz. Das teilten die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Schock bei Verkehrskontrolle: Beamte finden tote Frau auf Beifahrersitz

Am Samstagmorgen (8. Februar) kontrollierte eine Streife gegen 1.18 Uhr einen Ford im Bereich der Ortsgemeinde Minfeld. Nachdem der Wagen angehalten hatte, stieg der Fahrer aus. Er hatte eine Schusswaffe in der Hand, die er aber sofort zur Seite warf, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Auf dem Beifahrersitz fanden die Polizisten dann die leblose Frau (33). Sie wies Schussverletzungen auf. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Bei der Frau handelt es sich um eine 33-Jährige aus Landau, der Verdächtige war ihr ehemaliger Lebensgefährte.

Tote Frau auf Beifahrersitz gefunden: 32-Jähriger vorläufig festgenommen

Der 32-jährige Kosovare wurde vorläufig festgenommen, er wurde am Samstagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeimeldung im Wortlaut

„Heute Nacht, Samstag, 08.02.2020, 01.18 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Wörth einen Ford im Bereich der Ortsgemeinde Minfeld. Nachdem der Wagen angehalten hatte, stieg der Fahrer aus. Der Mann hielt dabei eine Schusswaffe in der Hand, die er aber sofort zur Seite warf. Auf dem Beifahrersitz fanden die Polizisten eine leblose Frau. Diese wies Schussverletzungen auf. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Frau handelt es sich um eine 33-Jährige aus Landau, die ehemalige Lebensgefährtin des dringend Tatverdächtigen. Der 32-jährige Kosovare wurde vorläufig festgenommen.

Die Mordkommission der Zentralen Kriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 32-Jährige wurde am Samstagmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau die Untersuchungshaft des dringend Tatverdächtigen an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Mordkommission dauern an. Weitere Presseauskünfte können derzeit nicht erteilt werden.“

