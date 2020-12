In diesen Städten in Baden-Württemberg gibt es doch noch einen Weihnachtsmarkt

Das Aus für die Weihnachtsmärkte wegen des Coronavirus in Baden-Württemberg nimmt vielen die Vorfreude aufs Fest. In manchen Städten dürfen jetzt aber kleinere Märkte stattfinden.

Stuttgart - Ein klein wenig Vorweihnachtsstimmung trotz Corona könnte in einigen Städten in Baden-Württemberg nun doch noch aufkommen: Hier und da finden unter Hygiene-Auflagen abgespeckte Versionen der Weihnachtsmärkte statt. Das kommt vor allem den Schaustellern in der Krise zugute. In Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen, Freiburg und Wertheim locken Mini-Weihnachtsmärkte vor die Buden. Überall herrscht Maskenpflicht und auch der Ausschank von Alkohol ist vielerorts nicht erlaubt. Trotzdem hoffen die Veranstalter, dass die Schausteller und Kunsthandwerker in der Weihnachtszeit doch noch ein wenig Umsatz machen. In Heidelberg hatte man sogar die kreative Idee eines „Drive-In-Weihnachtsmarkts“ mit Leckereien to go. Ulm, Esslingen und Ludwigsburg setzten hingegen auf Online-Weihnachtsmärkte.

Wie BW24* berichtet, gibt es in diesen Städten in Baden-Württemberg doch noch einen Weihnachtsmarkt.

