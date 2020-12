Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt bei Pressekonferenz mit Corona-Regeln durcheinander

Die Corona-Lage in Baden-Württemberg ist mehr als ernst. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sollte am Freitag die verschärften Maßnahmen verkünden - dabei kam der Regierungschef völlig durcheinander.

Stuttgart - Aufgrund der hohen Zahl an neuen Infektionen besteht in den Hotspots des Landes eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Die Maßnahme soll ab morgen auch für den Rest von Baden-Württemberg gelten. Auf einer Pressekonferenz sollte Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag die drastischen neuen Regeln verkünden. Dabei zeigte sich der Ministerpräsident jedoch sehr verwirrt. Er brachte mehrmals die Regeln durcheinander, musste Pausen machen und neu ansetzen. Nach mehreren Anläufen verkündete Kretschmann neben den neuen Verordnungen für Baden-Württemberg auch einen weiteren Corona-Krisengipfel der Landeschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag.

Winfried Kretschmann ist der Ministerpräsident und der Regierungschef von Baden-Württemberg