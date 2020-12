Missbrauchsprozess in Münster: Das sagt der Angeklagte vor Gericht

Einer der fünf Angeklagten aus dem Missbrauchsprozess in Münster.

NRW

von Sohrab Dabir schließen

Seit einigen Wochen läuft in NRW der Prozess um den schweren Kindesmissbrauch. Am Mittwoch ging es am Landgericht um das Beweismaterial, auf dem die Taten gezeigt werden.