Mit einem Fuß in Holland, Belgien und Deutschland – das Dreiländereck

Von: Sofia Popovidi

Beim Dreiländereck treffen Holland, Belgien und Deutschland aufeinander und bilden einen Schnittpunkt, der ein beliebtes Ausflugsziel ist. (Archivbild) © Erich Teister/imago

An nur einem Punkt in drei Ländern gleichzeitig sein: Das Dreiländereck ist ein beliebtes Ausflugsziel, das Holland, Belgien und Deutschland vereint.

Mehr zum Thema Dieser besondere Punkt verbindet Holland, Deutschland und Belgien

Köln – Das steinerne Denkmal markiert einen besonderen Punkt im niederländischen Vaals. Nur wenige Kilometer von Aachen entfernt liegt das Dreiländereck, hoch oben auf dem Vaalserberg. Seine geografische Lage ist der Knotenpunkt zwischen gleich drei Ländern. Hier treffen die holländische, die belgische und die deutsche Grenze aufeinander. So können Besucher mit einem Fuß in Deutschland (NRW), den Niederlanden und in Belgien stehen.

Da das Länderdreieck mitten im Wald liegt, kann der Besuch mit einer Wanderung verbunden werden. Auf den zahlreichen Aussichtstürmen hat man außerdem einen besonderen Panoramablick.

